В России массово закрываются рестораны и кафе на фоне замедления экономики
В России заведения общепита прекращают работу самыми быстрыми темпами с начала полномасштабной войны против Украины. Закрытия фиксируются по всей стране – от Москвы до Владивостока – и свидетельствуют о резком охлаждении потребительского спроса даже в самых богатых регионах.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.
По данным крупнейшего банка страны - Сбербанк - в январе падение количества заведений стало самым большим с 2021 года, а расходы в ресторанах в конце 2025 года опустились до минимума за три года. В феврале реальный рост потребительских расходов впервые за два года остановился.
На бизнес давят сразу несколько факторов:
- рост цен на ингредиенты (до 50%),
- высокие арендные ставки,
- повышение налогов,
- дорогие кредиты.
Ключевая ставка Центрального банка России в 2024 году достигала 21%, что сделало финансирование почти недоступным для малого бизнеса. Даже после понижения до 15,5% кредитные ставки для компаний остаются на уровне 18–19%.
Дополнительным индикатором спада стало падение продаж легких коммерческих автомобилей и грузовиков на 38% в 2025 году, отражающее снижение активности в торговле и строительстве.
Население переходит на более дешевые форматы потребления: фастфуд, покупки в супермаркетах со скидками, ремонт вместо покупки новых товаров. В то же время формат кофе to go продолжает расти.
После нескольких лет роста российская экономика входит в фазу замедления:
- 4,1% - в 2023 году,
- 4,9% - в 2024 году,
- 1% - в 2025 году.
В 2026 году правительство РФ ожидает роста на уровне 1,3%, тогда как Международный валютный фонд прогнозирует всего 0,8%.
Напомним, McDonald's решила продать свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору. Этому же бизнесмену принадлежит компания "ГиД", управлявшая 25 ресторанами McDonald's в РФ. Бывшие рестораны в России начали функционировать под брендом "Смачно и точка".