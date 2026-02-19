Запланована подія 2

В России массово закрываются рестораны и кафе на фоне замедления экономики

В России заведения общепита прекращают работу самыми быстрыми темпами с начала полномасштабной войны против Украины. Закрытия фиксируются по всей стране – от Москвы до Владивостока – и свидетельствуют о резком охлаждении потребительского спроса даже в самых богатых регионах.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По данным крупнейшего банка страны - Сбербанк - в январе падение количества заведений стало самым большим с 2021 года, а расходы в ресторанах в конце 2025 года опустились до минимума за три года. В феврале реальный рост потребительских расходов впервые за два года остановился.

На бизнес давят сразу несколько факторов:

  • рост цен на ингредиенты (до 50%),
  • высокие арендные ставки,
  • повышение налогов,
  • дорогие кредиты.

Ключевая ставка Центрального банка России в 2024 году достигала 21%, что сделало финансирование почти недоступным для малого бизнеса. Даже после понижения до 15,5% кредитные ставки для компаний остаются на уровне 18–19%.

Дополнительным индикатором спада стало падение продаж легких коммерческих автомобилей и грузовиков на 38% в 2025 году, отражающее снижение активности в торговле и строительстве.

Население переходит на более дешевые форматы потребления: фастфуд, покупки в супермаркетах со скидками, ремонт вместо покупки новых товаров. В то же время формат кофе to go продолжает расти.

После нескольких лет роста российская экономика входит в фазу замедления:

  • 4,1% - в 2023 году,
  • 4,9% - в 2024 году,
  • 1% - в 2025 году.

В 2026 году правительство РФ ожидает роста на уровне 1,3%, тогда как Международный валютный фонд прогнозирует всего 0,8%.

Напомним, McDonald's решила продать свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору. Этому же бизнесмену принадлежит компания "ГиД", управлявшая 25 ресторанами McDonald's в РФ. Бывшие рестораны в России начали функционировать под брендом "Смачно и точка".

Автор:
Татьяна Гойденко