У Росії масово закриваються ресторани й кафе на тлі сповільнення економіки

У Росії заклади громадського харчування припиняють роботу найшвидшими темпами з початку повномасштабної війни проти України. Закриття фіксуються по всій країні — від Москви до Владивостока — і свідчать про різке охолодження споживчого попиту навіть у найбагатших регіонах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

За даними найбільшого банку країни — Сбербанк — у січні падіння кількості закладів стало найбільшим із 2021 року, а витрати в ресторанах наприкінці 2025 року опустилися до мінімуму за три роки. У лютому реальне зростання споживчих витрат уперше за два роки зупинилося.

На бізнес тиснуть одразу кілька факторів:

  • зростання цін на інгредієнти (до 50%),
  • високі орендні ставки,
  • підвищення податків,
  • дорогі кредити.

Ключова ставка Центральный банк России у 2024 році сягала 21%, що зробило фінансування майже недоступним для малого бізнесу. Навіть після зниження до 15,5% кредитні ставки для компаній залишаються на рівні 18–19%.

Додатковим індикатором спаду стало падіння продажів легких комерційних автомобілів і вантажівок на 38% у 2025 році, що відображає зниження активності в торгівлі та будівництві.

Населення переходить на дешевші формати споживання: фастфуд, покупки в супермаркетах зі знижками, ремонт замість купівлі нових товарів. Водночас формат кави to go продовжує зростати.

Після кількох років зростання російська економіка входить у фазу уповільнення:

  • 4,1% — у 2023 році,
  • 4,9% — у 2024 році,
  • 1% — у 2025 році.

У 2026 році уряд РФ очікує зростання на рівні 1,3%, тоді як Международный валютный фонд прогнозує лише 0,8%.

Нагадаємо, McDonald's вирішила продав свій бізнес у Росії підприємцю Олександру Говору. Цьому ж бізнесмену належить компанія "ГіД", яка керувала 25 ресторанами McDonald's у РФ. Колишні ресторани у Росії почали функціонувати під брендом "Вкусно - и точка".

Автор:
Тетяна Гойденко