У Росії масово закриваються ресторани й кафе на тлі сповільнення економіки
У Росії заклади громадського харчування припиняють роботу найшвидшими темпами з початку повномасштабної війни проти України. Закриття фіксуються по всій країні — від Москви до Владивостока — і свідчать про різке охолодження споживчого попиту навіть у найбагатших регіонах.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.
За даними найбільшого банку країни — Сбербанк — у січні падіння кількості закладів стало найбільшим із 2021 року, а витрати в ресторанах наприкінці 2025 року опустилися до мінімуму за три роки. У лютому реальне зростання споживчих витрат уперше за два роки зупинилося.
На бізнес тиснуть одразу кілька факторів:
- зростання цін на інгредієнти (до 50%),
- високі орендні ставки,
- підвищення податків,
- дорогі кредити.
Ключова ставка Центральный банк России у 2024 році сягала 21%, що зробило фінансування майже недоступним для малого бізнесу. Навіть після зниження до 15,5% кредитні ставки для компаній залишаються на рівні 18–19%.
Додатковим індикатором спаду стало падіння продажів легких комерційних автомобілів і вантажівок на 38% у 2025 році, що відображає зниження активності в торгівлі та будівництві.
Населення переходить на дешевші формати споживання: фастфуд, покупки в супермаркетах зі знижками, ремонт замість купівлі нових товарів. Водночас формат кави to go продовжує зростати.
Після кількох років зростання російська економіка входить у фазу уповільнення:
- 4,1% — у 2023 році,
- 4,9% — у 2024 році,
- 1% — у 2025 році.
У 2026 році уряд РФ очікує зростання на рівні 1,3%, тоді як Международный валютный фонд прогнозує лише 0,8%.
Нагадаємо, McDonald's вирішила продав свій бізнес у Росії підприємцю Олександру Говору. Цьому ж бізнесмену належить компанія "ГіД", яка керувала 25 ресторанами McDonald's у РФ. Колишні ресторани у Росії почали функціонувати під брендом "Вкусно - и точка".