"Укрзалізниця" отримала перші нові пасажирські вагони українського виробництва ( ФОТО)

“Укрзалізниця” отримала перші шість нових пасажирських вагонів, виготовлених у 2026 році в Україні. Це початок масштабного оновлення парку в межах контракту на 100 вагонів загальною вартістю близько 6,5 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Оновлення парку "Укрзалізниці"

Вони вже прибули до Києва та готуються до виходу на маршрут.

Це перша партія зі 100 вагонів, замовлених у Крюківський вагонобудівний завод у 2025 році. Загальна вартість контракту становить близько 6,5 млрд грн і фінансується з державного бюджету. Постачання відбуватиметься поетапно до травня 2028 року, при цьому до кінця 2026-го планується виготовити 60 вагонів.

Проєкт передбачає масштабне оновлення пасажирського парку: зокрема, 88 нових купейних вагонів, 7 інклюзивних вагонів для пасажирів на кріслах колісних, а також 5 вагонів нового покоління з подовженим на 20 років строком експлуатації. Усі вони обладнані кондиціонерами, акумуляторними системами та мають рішення для комфортних подорожей із дітьми.

До виробництва вагонів залучено понад 150 українських підприємств, у тому числі компанії з прифронтових і релокованих регіонів, що сприяє створенню робочих місць і розвитку промисловості.

Очікується, що перші вагони вирушать у рейс у складі нового флагманського поїзда, презентацію якого Укрзалізниця запланувала на 28 квітня.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує отримати перший електровоз Alstom UA8AC у першому кварталі 2027 року. Загалом до кінця 2029 року компанія розраховує на постачання 55 таких локомотивів, які мають стати базою оновленого парку вантажних електровозів.