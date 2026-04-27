"Укрзализныця" получила первые новые пассажирские вагоны украинского производства (ФОТО)

"Укрзализныця" получила первые шесть новых пассажирских вагонов, изготовленных в 2026 году в Украине. Это начало масштабного обновления парка в рамках контракта на 100 вагонов общей стоимостью около 6,5 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Обновление парка "Укрзализныци"

Они уже прибыли в Киев и готовятся к выходу на маршрут.

Это первая партия из 100 вагонов, заказанных у Крюковского вагоностроительного завода в 2025 году. Общая стоимость контракта составляет около 6,5 млрд грн и финансируется из государственного бюджета. Снабжение будет происходить поэтапно до мая 2028 года, при этом до конца 2026-го планируется изготовить 60 вагонов.

Проект предусматривает масштабное обновление пассажирского парка: в частности, 88 новых купейных вагонов, 7 инклюзивных вагонов для пассажиров на колесных креслах, а также 5 вагонов нового поколения с продленным на 20 лет сроком эксплуатации. Все они оснащены кондиционерами, аккумуляторными системами и имеют решение для комфортных поездок с детьми.

К производству вагонов привлечены более 150 украинских предприятий, в том числе компании из прифронтовых и релокированных регионов, что способствует созданию рабочих мест и развитию промышленности.

Ожидается, что первые вагоны отправятся в рейс в составе нового флагманского поезда, презентацию которого "Укрзализныця" запланировала на 28 апреля.

Напомним, "Укрзализныця" планирует получить первый электровоз Alstom UA8AC в первом квартале 2027 года. В общей сложности до конца 2029 года компания рассчитывает на поставку 55 таких локомотивов, которые должны стать базой обновленного парка грузовых электровозов.