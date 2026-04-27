"Укрзализныця" может допустить частные локомотивы к грузовым перевозкам

УЗ
"Укрзализныця" прорабатывает механизм привлечения локомотивов частных компаний для грузовых перевозок. Речь идет о гибридной модели, где частный подвижной состав может работать во взаимодействии с персоналом национального перевозчика.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Railinsider.

"Укрзализныця" рассматривает возможность привлечения частных локомотивов к выполнению грузовых перевозок.

По его словам, сейчас ведется проработка механизма сотрудничества с одной из частных компаний, уже имеющей собственный локомотивный парк. Рассматривается модель, при которой подвижной состав может принадлежать частному оператору, в то время как персонал и операционное управление будут оставаться за "Укрзализныцей".

В то же время о полноценном запуске рынка частной тяги пока речь не идет. Основным препятствием остается отсутствие требуемой законодательной базы. В министерстве подчеркивают, что внедрение такой модели является логичным шагом в условиях финансовых ограничений УЗ, однако нуждается в комплексных реформах.

Отдельно на конференции обсуждался вариант операционного лизинга локомотивов. Такая модель позволяет формально интегрировать технику в парк УЗ, что упрощает ее использование на путях общего пользования и снимает часть регуляторных барьеров.

Напомним, "Укрзализныця" планирует получить первый электровоз Alstom UA8AC в первом квартале 2027 года. В общей сложности до конца 2029 года компания рассчитывает на поставку 55 таких локомотивов, которые должны стать базой обновленного парка грузовых электровозов.

Автор:
Ольга Опенько