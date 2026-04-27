"Укрзалізниця" може допустити приватні локомотиви до вантажних перевезень

Реформа залізниці України

“Укрзалізниця” опрацьовує механізм залучення локомотивів приватних компаній для вантажних перевезень. Йдеться про гібридну модель, де приватний рухомий склад може працювати у взаємодії з персоналом національного перевізника.

Як пише Delo.ua, про це інформує Railinsider.

"Укрзалізниця" розглядає можливість залучення приватних локомотивів до виконання вантажних перевезень. 

За його словами, наразі ведеться опрацювання механізму співпраці з однією з приватних компаній, яка вже має власний локомотивний парк. Розглядається модель, за якої рухомий склад може належати приватному оператору, тоді як персонал і операційне управління залишатимуться за "Укрзалізницею".

Водночас про повноцінний запуск ринку приватної тяги поки не йдеться. Основною перешкодою залишається відсутність необхідної законодавчої бази. У міністерстві підкреслюють, що впровадження такої моделі є логічним кроком в умовах фінансових обмежень УЗ, однак потребує комплексних реформ.

Окремо під час конференції обговорювався варіант операційного лізингу локомотивів. Така модель дозволяє формально інтегрувати техніку у парк УЗ, що спрощує її використання на коліях загального користування та знімає частину регуляторних бар’єрів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує отримати перший електровоз Alstom UA8AC у першому кварталі 2027 року. Загалом до кінця 2029 року компанія розраховує на постачання 55 таких локомотивів, які мають стати базою оновленого парку вантажних електровозів.

Ольга Опенько