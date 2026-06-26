Вокзалы Киева, Львова и Одессы могут передать в концессию инвесторам

Украина презентовала международным инвесторам масштабный портфель проектов государственно-частного партнерства, предусматривающий передачу в концессию ключевых железнодорожных объектов, в частности вокзалов Киева, Львова и Одессы, а также интермодального хаба "Скнилов". Инициативы представили во время Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданьске.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения Министерства развития общин и территорий.

Инвестиции в железную дорогу

Во время открытия Инфраструктурной платформы вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба представил портфель инвестиционных проектов, направленных на привлечение частного капитала к восстановлению транспортной и муниципальной инфраструктуры.

Среди ключевых инициатив в железнодорожном секторе, которые планируют реализовать в 2026 году – концессия интермодального хаба "Скнилов" АО "Укрзализныця", а также концессионные проекты комплексов Центрального вокзала Киева, железнодорожных вокзалов Львова и Одессы.

По словам Алексея Кулебы, восстановление инфраструктуры Украины требует активного привлечения частного капитала. Правительство параллельно с запуском Фонда поддержки транспорта формирует системный портфель проектов ППП.

Он подчеркнул, что новая модель предполагает партнерство государства, международных инвесторов и бизнеса для совместного развития инфраструктуры.

В целом, Министерство развития общин и территорий представило 15 приоритетных проектов для запуска в 2026 году. Совокупный портфель включает более 30 инициатив общей стоимостью около 5 млрд долл. и включает транспортную, портовую, дорожную, железнодорожную, водную и муниципальную инфраструктуру.

Среди них:

концессия Паромного терминала морского порта Черноморск;

концессия Второго терминала морского порта Черноморск;

Северный обход города Львова;

пограничный дорожный коридор М-09/М-10/М-11;

модернизация коридора Ягодин – Ковель – Луцк (М-07/М-19);

реконструкция коридора М-15 Одесса – Рени;

строительство 10 сервисных зон на международных дорогах;

концессия интермодального хаба "Скнилов";

концессия Центрального железнодорожного вокзала Киева;

концессия вокзала Львова;

концессия вокзала Одессы;

реконструкция Кайдакской насосно-фильтровальной станции (Днепр);

строительство новых очистных сооружений в городе Ужгород;

модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Хуста.

Как отметил чиновник, Украина уже сформировала законодательную базу для реализации проектов ППП, включая механизмы распределения рисков и прозрачные правила сотрудничества с инвесторами, что должно повысить привлекательность инфраструктурных проектов для частного капитала.

Напомним, "Укрзализныця" с 28 июня обновляет график движения поездов, адаптируя его к сезонному спросу. В новом расписании – 12 дополнительных рейсов, ускоренные маршруты, увеличение количества ежедневных поездов и расширение сообщения с Карпатами и Закарпатьем. Продажа билетов уже открыта.