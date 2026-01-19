ТОП 10 найпопулярніших б/в електромобілів в Україні (грудень 2025)

Грудень 2025 року відзначився рекордною активністю на ринку електромобілів. За даними Інституту досліджень авторинку , у грудні уклали 4 281 угоду: на 54% більше, ніж у листопаді, і на 313,2% більше порівняно з груднем 2024 року. За рік українці здійснили 35 831 угоду купівлі-продажу електричних авто, що на 38% більше, ніж у 2024-му. Грудневий сплеск показує, що електрокари остаточно стали частиною вторинного ринку, переставши бути екзотикою. Читайте на Delo.ua більше про підсумковий стан внутрішнього ринку електромобілів за грудень 2025 року.

Топ-10 марок на внутрішньому ринку електромобілів за 2025 рік

Топ-10 марок електромобілів, внутрішній ринок, 12.2025 р.

Джерело: eauto.org.ua

Внутрішній ринок електромобілів демонструє більш консервативну картину, ніж сегмент свіжопригнаних авто. Беззаперечним лідером залишається Tesla, яка впевнено утримує першу позицію. Машини Ілона Маска, ввезені кілька років тому, активно переходять від одного власника до іншого всередині країни.

На другому місці Nissan, завдяки великому парку вживаних Leaf-ів, як «народного» електрокара. Трійку замкнув Volkswagen, популярний як в електричному, так і в традиційному виконанні. Далі йдуть Hyundai і Renault, а преміальний сегмент представляють Audi, BMW та Mercedes-Benz. У десятку також потрапили Chevrolet і KIA.

Цікаво, що BYD, абсолютний лідер серед нових авто у 2025 році, на внутрішньому вторинному ринку лише на одинадцятому місці. Хоча, це цілком логічно: машини ще «свіжі», і їхні перші власники поки не поспішають їх продавати.

Рейтинг найпопулярніших б/в електромобілів в Україні за 2025 рік

10. Audi e-tron

Audi e-tron

Джерело: cdn.hevcars.com.ua

Модель посіла десяте місце в рейтингу як яскравий представником преміального сегменту електричних SUV. Audi e-tron поєднує фірмовий комфорт Audi, витончений інтер’єр і бездоганну якість збірки.

За підсумками 2025 року цей електрокар знайшов своїх власників серед сотень українців, які віддають перевагу елітному електричному сегменту. Лише у грудні 2025 року на модель було укладено 908 угод купівлі-продажу.

9. Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric

Джерело: olmaks.ua

Hyundai Kona ElectricМодель вважається практичним вибором для тих, хто шукає надійний сімейний кросовер без преміальної ціни. Hyundai Kona Electric вирізняється стабільною якістю корейської збірки та оптимальним співвідношенням ціни і можливостей, що робить її привабливою для широкого кола покупців.

За підсумками 2025 року Hyundai Kona Electric обрали сотні українців, які цінують комфорт, надійність і практичність у щоденному користуванні. У грудні 2025 року на цей електрокар припало 1 015 угод купівлі-продажу.

8. Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EV

Джерело: toka.energy

Модель посіла восьме місце та є одним із найбільш затребуваних компактних електричних хетчбеків. Chevrolet Bolt EV поєднує комфортну дальність поїздки, компактні розміри та доступну ціну, що робить його ідеальним варіантом для міського використання.

За підсумками грудня 2025 року Chevrolet Bolt EV обрали 1 175 українців, які цінують практичність і економічність у щоденних поїздках.

7. Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4

Джерело: nextcar.ua

Сучасний електричний кросовер, яскравий представник середнього класу SUV, що посів сьоме місце. Volkswagen ID.4 поєднує класичну німецьку надійність і інтуїтивну ергономіку з передовими електротехнологіями.

Модель пропонує просторий салон і збалансовані характеристики, які ідеально підходять для повсякденної експлуатації. ID.4 – ключовий елемент стратегії Volkswagen у напрямку електрифікації автопарку. За 2025 рік цей кросовер знайшов своїх власників серед 1 305 українських споживачів.

6. Renault ZOE

Renault ZOE

Джерело: wikipedia.org

Компактний міський хетчбек посів шосте місце та є яскравим представником доступного європейського сегмента. Renault ZOE вирізняється практичністю та економічністю, пропонуючи бюджетну альтернативу преміальним електрокарам.

За підсумками 2025 року ця модель стала популярним вибором для 1 386 українців, які шукали компактний і зручний електромобіль для міських умов.

5. Tesla Model S

Tesla Model S

Джерело: caranddriver.com

Модель посіла п’яте місце, як культовий преміальний електричним седан. Tesla Model S поєднує вражаючу продуктивність, значну дальність пробігу та технологічний футуристичний інтер’єр, залишаючись символом електромобільної революції та стандартом для всієї індустрії.

На вторинному ринку Model S залишається привабливою завдяки своїм інноваційним рішенням і високотехнологічним опціям. У грудні 2025 року цю модель обрали 1 972 українці, які цінують класичний преміум Tesla.

4. Volkswagen e-Golf

ТОП-10 "свіжо пригнаних" легкових авто в Україні (грудень 2025)

Електрична версія легендарного хетчбека посіла своє місце серед популярних міських електромобілів. Volkswagen e-Golf пропонує традиційну німецьку надійність і ергономіку, не змінюючи знайомого дизайну. Модель ідеально підходить для тих, хто робить перехід на електромобільність, але цінує класичний європейський стиль.

e-Golf позиціонується як надійний і практичний міський автомобіль. За грудня 2025 року його обрали 2 382 українські автолюбителі. Зокрема тих, хто шукав знайому універсальність «Гольфа» у поєднанні з перевагами електричного двигуна.

3. Tesla Model Y

ТОП-10 "свіжопригнаних" електромобілів в Україні (Грудень 2025)

Компактний електричний кросовер посів третє місце у річному рейтингу та є яскравим представником преміум-сегмента електричних SUV. Tesla Model Y поєднує просторий салон і практичність із всіма перевагами технологічної платформи Tesla, що робить її чудовим вибором для сімейного використання та тривалих поїздок.

Попит на Model Y відображає зростаючу популярність електричних SUV у преміум-класі. За підсумками 2025 року цей кросовер став одним із найпопулярніших на внутрішньому ринку, поступаючись лише лідеру. Лише у грудні на Tesla Model Y було укладено 2 788 угод купівлі-продажу.

2. Tesla Model 3

Tesla Model 3

Джерело:podkapot.com.ua

У цьому рейтингу модель посіла другу позицію та виступає представником сегмента високотехнологічних седанів. Tesla Model 3 вважається еталоном серед електромобілів і приваблює покупців, які цінують інновації та передові технології.

За підсумками 2025 року Model 3 стала другим за популярністю електромобілем на внутрішньому ринку, активно перепродаючись серед тисяч українських водіїв. Лише у грудні на цю модель було укладено 4 158 угод купівлі-продажу.

1. Nissan Leaf

Ринок електромобілів з пробігом: підсумки грудня 2025 в Україні

Беззаперечний лідер внутрішнього ринку електромобілів та справжній «народний» електрокар. Nissan Leaf належить до початкового та середнього сегментів, пропонуючи доступність і перевірену надійність.

За підсумками 2025 року Leaf залишився наймасовішим електромобілем України на внутрішньому ринку. Попри вік та конкуренцію з боку Tesla, модель продовжує домінувати завдяки високій ліквідності: швидкому обігу та доступній вартості утримання. Лише за останній місяць року Nissan Leaf придбали 6 106 автолюбителів.

ТОП 10 моделей б/в електромобілів в Україні (інфографіка)

Топ-10 моделей електромобілів з пробігом, 12/2025 р.Джерело: eauto.org.ua

Що рухає внутрішнім ринком

На відміну від сегмента імпорту, де протягом року, особливо в грудні, спостерігався справжній ажіотаж через наближення повернення ПДВ, внутрішній ринок електромобілів керується іншими правилами. Тут ключовим фактором для покупців стала практичність: вони обирають авто з відомою історією експлуатації в Україні, доступними запчастинами та перевіреною надійністю.

Сегмент електрокарів на вторинному ринку залишається наймолодшим: середній вік перепроданих протягом року автомобілів становить 6 років, що суттєво менше за середній показник всього ринку вживаних авто, який зараз близько 16 років.

Що стосується моделей Tesla, то Model 3 перепродається активніше за преміальні Model Y та Model S. А отже, на вітчизняному ринку ціна залишається визначальним чинником при виборі електромобіля, навіть у сегменті преміум.

Грудень 2025 року став фінальним акордом насиченого року для внутрішнього ринку електромобілів. Загалом за рік українці уклали майже 36 тисяч угод — на 38% більше, ніж у 2024-му.

Це свідчить про остаточне перетворення електромобілів із екзотики на повноцінну частину вторинного ринку, де покупці вже не бояться купувати вживані авто «на батарейках».