ТОП 10 самых популярных электромобилей в Украине (декабрь 2025)

Декабрь 2025 года ознаменовался рекордной активностью на рынке электромобилей. По данным Института исследований авторынка , в декабре заключили 4281 соглашение: на 54% больше, чем в ноябре, и на 313,2% больше по сравнению с декабрем 2024 года. За год украинцы совершили 35 831 сделку купли-продажи электрических авто, что на 38% больше, чем в 2024 году. Декабрьский всплеск показывает, что электрокары окончательно стали частью вторичного рынка, перестав быть экзотикой. Читайте на Delo.ua больше об итоговом состоянии внутреннего рынка электромобилей за декабрь 2025 года.

Топ-10 марок на внутреннем рынке электромобилей за 2025 год

Топ-10 марок электромобилей, внутренний рынок, 12.2025 г..

Внутренний рынок электромобилей показывает более консервативную картину, чем сегмент свежепригнанных автомобилей. Безоговорочным лидером остается Tesla, уверенно удерживающая первую позицию. Машины Илона Маска, ввезенные несколько лет назад, активно переходят от одного владельца к другому внутри страны.

На втором месте Nissan, благодаря обширному парку б/у Leaf-ов, как «народного» электрокара. Тройку запер Volkswagen, популярный как в электрическом, так и в традиционном исполнении. Далее следуют Hyundai и Renault, а премиальный сегмент представляют Audi, BMW и Mercedes-Benz. В десятку также попали Chevrolet и KIA.

Интересно, что BYD, абсолютный лидер среди новых авто в 2025 году, на внутреннем вторичном рынке только на одиннадцатом месте. Хотя это вполне логично: машины еще «свежие», и их первые владельцы пока не спешат их продавать.

Рейтинг самых популярных электромобилей в Украине за 2025 год

10. Audi e-tron

Audi e-tron

Модель заняла десятое место в рейтинге как яркий представитель премиального сегмента электрических SUV. Audi e-tron сочетает фирменный комфорт Audi, утонченный интерьер и безупречное качество сборки.

По итогам 2025 года этот электрокар нашел своих владельцев среди сотен украинцев, предпочитающих элитный электрический сегмент. Только в декабре 2025 года на модель было заключено 908 сделок купли-продажи.

9. Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric

Модель считается практичным выбором для ищущих надежный семейный кроссовер без премиальной цены. Hyundai Kona Electric отличается стабильным качеством корейской сборки и оптимальным соотношением цены и возможностей, что делает ее привлекательной для широкого круга покупателей.

По итогам 2025 года Hyundai Kona Electric выбрали сотни украинцев, которые ценят комфорт, надежность и практичность в повседневном использовании. В декабре 2025 года на этот электрокар пришлось 1015 сделок купли-продажи.

8. Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EV

Модель заняла восьмое место и является одним из самых востребованных компактных электрических хэтчбеков. Chevrolet Bolt EV сочетает в себе комфортную дальность поездки, компактные размеры и доступную цену, что делает его идеальным вариантом для городского использования.

По итогам декабря 2025 года Chevrolet Bolt EV выбрали 1175 украинцев, которые ценят практичность и экономичность в ежедневных поездках.

7. Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4

Современный электрический кроссовер, яркий представитель среднего класса SUV, занявший седьмое место. Volkswagen ID.4 сочетает классическую германскую надежность и интуитивную эргономику с передовыми электротехнологиями.

Модель предлагает просторный салон и сбалансированные характеристики, идеально подходящие для повседневной эксплуатации. ID.4 – ключевой элемент стратегии Volkswagen в направлении электрификации автопарка. За 2025 год этот кроссовер нашел своих владельцев среди 1305 украинских потребителей.

6. Renault ZOE

Renault ZOE

Компактный городской хэтчбек занял 6-е место и является ярким представителем доступного европейского сегмента. Renault ZOE отличается практичностью и экономичностью, предлагая бюджетную альтернативу премиальным электрокарам.

По итогам 2025 года эта модель стала популярным выбором для 1386 украинцев, искавших компактный и удобный электромобиль для городских условий.

5. Tesla Model S

Tesla Model S

Модель заняла пятое место, как культовый премиальный электрический седан. Tesla Model S сочетает поразительную производительность, значительную дальность пробега и технологический футуристический интерьер, оставаясь символом электромобильной революции и стандартом всей индустрии.

На вторичном рынке Model S остается привлекательным благодаря своим инновационным решениям и высокотехнологичным опциям. В декабре 2025 года эту модель выбрали 1972 украинца, которые ценят классический премиум Tesla.

4. Volkswagen e-Golf

ТОП-10 "свежепригнанных" легковых авто в Украине (декабрь 2025)

Электрическая версия легендарного хэтчбека заняла свое место среди популярных городских электромобилей. Volkswagen e-Golf предлагает традиционную германскую надежность и эргономику, не меняя знакомого дизайна. Модель идеально подходит для тех, кто совершает переход на электромобильность, но ценит классический европейский стиль.

e-Golf позиционируется как надежный и практичный городской автомобиль. За декабрь 2025 года его избрали 2382 украинских автолюбителя. В частности, тех, кто искал знакомую универсальность «Гольфа» в сочетании с преимуществами электрического двигателя.

3. Tesla Model Y

ТОП-10 "свежепригнанных" электромобилей в Украине (Декабрь 2025)

Компактный электрический кроссовер занял третье место в годовом рейтинге и является ярким представителем премиум-сегмента электрических SUV. Tesla Model Y сочетает просторный салон и практичность со всеми преимуществами технологической платформы Tesla, что делает ее отличным выбором для семейного использования и длительных поездок.

Спрос на Model Y отражает растущую популярность электрических SUV в премиум-классе. По итогам 2025 года этот кроссовер стал одним из самых популярных на внутреннем рынке, уступая только лидеру. Только в декабре на Tesla Model Y было заключено 2 788 сделок купли-продажи.

2. Tesla Model 3

Tesla Model 3

В этом рейтинге модель заняла вторую позицию и выступает представителем сегмента высокотехнологичных седанов. Tesla Model 3 считается эталоном среди электромобилей и привлекает покупателей, ценящих инновации и передовые технологии.

По итогам 2025 года Model 3 стал вторым по популярности электромобилем на внутреннем рынке, активно перепродаваясь среди тысяч украинских водителей. Только в декабре на эту модель было заключено 4158 сделок купли-продажи.

1. Nissan Leaf

Рынок электромобилей с пробегом: итоги декабря 2025 года в Украине.

Бесспорный лидер внутреннего рынка электромобилей и настоящий «народный» электрокар. Nissan Leaf относится к начальному и среднему сегментам, предлагая доступность и проверенную надежность.

По итогам 2025 года Leaf остался самым массовым электромобилем Украины на внутреннем рынке. Несмотря на возраст и конкуренцию со стороны Tesla, модель продолжает доминировать благодаря высокой ликвидности: быстрому обращению и доступной стоимости удержания. Только за последний месяц года Nissan Leaf приобрели 6106 автолюбителей.

ТОП 10 моделей электромобилей б/у в Украине (инфографика)

Топ-10 моделей электромобилей с пробегом, 12.2025г..

Движущее внутренним рынком

В отличие от сегмента импорта, где в течение года, особенно в декабре, наблюдался настоящий ажиотаж из-за приближающегося возврата НДС, внутренний рынок электромобилей руководствуется другими правилами. Здесь ключевым фактором для покупателей стала практичность: они выбирают авто с известной историей эксплуатации в Украине, доступными запчастями и проверенной надежностью.

Сегмент электрокаров на вторичном рынке остается самым молодым: средний возраст перепроданных в течение года автомобилей составляет 6 лет, что существенно меньше среднего показателя всего рынка подержанных авто, который сейчас около 16 лет.

Что касается моделей Tesla, то Model 3 перепродается активнее премиальных Model Y и Model S. А значит, на отечественном рынке цена остается определяющим фактором при выборе электромобиля, даже в сегменте премиум.

Декабрь 2025 стал финальным аккордом насыщенного года для внутреннего рынка электромобилей. Всего за год украинцы заключили почти 36 тысяч сделок — на 38% больше, чем в 2024 году.

Это свидетельствует об окончательном превращении электромобилей из экзотики в полноценную часть вторичного рынка, где покупатели уже не боятся покупать подержанные авто «на батарейках».