Продажи электромобилей в Украине выросли на 38% в 2025 году: лидеры рынка – Nissan и Tesla

В 2025 году внутренний рынок электромобилей в Украине продемонстрировал стабильный рост: украинцы заключили более 35 тыс. договоров купли-продажи электрических авто, что на 38% больше, чем в 2024 году.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследования авторынка.

Рынок электромобилей Украины

Если импорт новых электромобилей в 2025 г. рос взрывными темпами, то внутренний рынок демонстрировал стабильный рост. За год украинцы заключили 35 831 сделку купли-продажи электрических автомобилей — на 38% больше, чем в 2024 году.

Особенно активным был декабрь: 4281 соглашение, что на 54% больше, чем в ноябре, и на 313% больше, чем в декабре прошлого года. Это свидетельствует о том, что "электрички" перестали быть экзотикой и уверенно вошли во вторичный рынок.

Марки. Что выбирают чаще?

На внутреннем рынке электромобилей лидером остается Tesla, уверенно удерживающая первую позицию. Второе место занимает Nissan благодаря большому парку б/у Leaf, тройку замыкает Volkswagen, популярный как в электрическом, так и в традиционном сегменте.

Далее следуют Hyundai и Renault, за ними – премиальные бренды Audi, BMW и Mercedes-Benz. В десятке также находятся Chevrolet и KIA. Бренд BYD, возглавивший рейтинг среди новых авто в 2025 году, на вторичном рынке пока только на одиннадцатой позиции из-за относительной новизны моделей и нежелания первых владельцев продавать их.

Самые популярные модели

В модельном рейтинге внутреннего рынка электромобилей лидирует Nissan Leaf, который остается самым распространенным среди подержанных "электричек" в Украине. Второе и третье места занимают Tesla Model 3 и Model Y соответственно.

Четвертое место занял электрический Volkswagen Golf, пятерку замыкает Tesla Model S. Во второй половине топ-10 представлены Renault ZOE, Volkswagen ID.4, Chevrolet Bolt EV, Hyundai Kona и Audi e-tron. Эти модели формируют основу современного рынка электромобилей в Украине.

Отметим, что украинский рынок электромобилей продемонстрировал исторический рекорд: по итогам 2025 года первую регистрацию прошли 84 364 б/у машины на батарейной тяге. Это на 104,7% больше, чем годом ранее.