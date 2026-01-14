Продажі електромобілів в Україні зросли на 38% у 2025 році: лідери ринку - Nissan та Tesla

У 2025 році внутрішній ринок електромобілів в Україні продемонстрував стабільне зростання: українці уклали понад 35 тис. угоду купівлі-продажу електричних авто, що на 38% більше, ніж у 2024 році.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту дослідження авторинку.

Ринок електромобілів України

Якщо імпорт нових електромобілів у 2025 році зростав вибуховими темпами, то внутрішній ринок демонстрував стабільне зростання. За рік українці уклали 35 831 угоду купівлі-продажу електричних авто — на 38% більше, ніж у 2024 році.

Особливо активним був грудень: 4 281 угода, що на 54% більше, ніж у листопаді, і на 313% більше, ніж у грудні минулого року. Це свідчить, що "електрички" перестали бути екзотикою і впевнено увійшли у вторинний ринок.

Марки. Що вибирають частіше?

На внутрішньому ринку електромобілів лідером залишається Tesla, яка впевнено утримує першу позицію. Друге місце посідає Nissan завдяки великому парку вживаних Leaf, трійку замикає Volkswagen, популярний як у електричному, так і в традиційному сегменті.

Далі йдуть Hyundai та Renault, за ними — преміальні бренди Audi, BMW і Mercedes-Benz. У десятці також присутні Chevrolet та KIA. Бренд BYD, який очолив рейтинг серед нових авто у 2025 році, на вторинному ринку поки що лише на одинадцятій позиції через відносну новизну моделей і небажання перших власників продавати їх.

Найпопулярніші моделі

У модельному рейтингу внутрішнього ринку електромобілів лідирує Nissan Leaf, який залишається найпоширенішим серед вживаних "електричок" в Україні. Друге та третє місця займають Tesla Model 3 і Model Y відповідно.

Четверте місце посів електричний Volkswagen Golf, а п’ятірку замикає Tesla Model S. У другій половині топ-10 представлені Renault ZOE, Volkswagen ID.4, Chevrolet Bolt EV, Hyundai Kona та Audi e-tron. Ці моделі формують основу сучасного ринку електромобілів в Україні.

Зауважимо, український ринок електромобілів продемонстрував історичний рекорд: за підсумками 2025 року першу реєстрацію пройшли 84 364 вживані автівки на батарейній тязі. Це на 104,7% більше, ніж роком раніше.