Український ринок електромобілів за рік зріс удвічі
Український ринок електромобілів продовжує демонструвати стрімке зростання. За підсумками 2025 року автопарк країни поповнився понад 110,2 тис. транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (bev), що удвічі більше, ніж у 2024 році.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Лише у грудні 2025 року в Україні було зареєстровано понад 32,8 тис. електромобілів — як нових, так і з пробігом. Це у 8,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Із цієї кількості 32 134 одиниці становили легкові авто, що на 782% більше у річному вимірі, та 699 одиниць — комерційні електромобілі (+464%).
Загалом у 2025 році в Україні було зареєстровано:
- 107 470 легкових електромобілів (+113%);
- 2 773 комерційні електромобілі (+119%);
- 5 електробусів (+150%).
Частка нової техніки в загальному обсязі реєстрацій електромобілів становила 21%, що лише на 1 відсотковий пункт більше, ніж у 2024 році.
Серед нових електромобілів, зареєстрованих у 2025 році, найбільшою популярністю користувалися:
- Volkswagen ID.Unyx — 3 162 од.;
- BYD Song Plus EV — 2 948 од.;
- BYD Leopard 3 — 1 623 од.;
- Zeekr 7X — 1 558 од.;
- BYD Sea Lion 07 — 1 337 од.
У сегменті імпортованих електромобілів з пробігом лідерами стали:
- Tesla Model Y — 10 683 од.;
- Tesla Model 3 — 9 348 од.;
- Nissan Leaf — 7 559 од.;
- Kia Niro — 5 154 од.;
- Hyundai Kona Electric — 4 145 од.
Зауважимо, за рік автопарк поповнився 22,8 тис. нових електрокарів і 84,4 тис. вживаних імпортних авто, а кількість угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку зросла на 38% порівняно з 2024 роком.