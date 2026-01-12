Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

+0,27

EUR

50,18

+0,25

Готівковий курс:

USD

43,47

43,30

EUR

50,80

50,50

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Український ринок електромобілів за рік зріс удвічі

зарядки для електромобілів
Попит на електромобілі встановив новий рекорд / Depositphotos

Український ринок електромобілів продовжує демонструвати стрімке зростання. За підсумками 2025 року автопарк країни поповнився понад 110,2 тис. транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (bev), що удвічі більше, ніж у 2024 році. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Лише у грудні 2025 року в Україні було зареєстровано понад 32,8 тис. електромобілів — як нових, так і з пробігом. Це у 8,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Із цієї кількості 32 134 одиниці становили легкові авто, що на 782% більше у річному вимірі, та 699 одиниць — комерційні електромобілі (+464%).

Загалом у 2025 році в Україні було зареєстровано:

  • 107 470 легкових електромобілів (+113%);
  • 2 773 комерційні електромобілі (+119%);
  • 5 електробусів (+150%).

Частка нової техніки в загальному обсязі реєстрацій електромобілів становила 21%, що лише на 1 відсотковий пункт більше, ніж у 2024 році.

Серед нових електромобілів, зареєстрованих у 2025 році, найбільшою популярністю користувалися:

  1. Volkswagen ID.Unyx — 3 162 од.;
  2. BYD Song Plus EV — 2 948 од.;
  3. BYD Leopard 3 — 1 623 од.;
  4. Zeekr 7X — 1 558 од.;
  5. BYD Sea Lion 07 — 1 337 од.

У сегменті імпортованих електромобілів з пробігом лідерами стали:

  1. Tesla Model Y — 10 683 од.;
  2. Tesla Model 3 — 9 348 од.;
  3. Nissan Leaf — 7 559 од.;
  4. Kia Niro — 5 154 од.;
  5. Hyundai Kona Electric — 4 145 од.

Зауважимо, за рік автопарк поповнився 22,8 тис. нових електрокарів і 84,4 тис. вживаних імпортних авто, а кількість угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку зросла на 38% порівняно з 2024 роком.

Автор:
Тетяна Гойденко