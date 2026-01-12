- Категория
Украинский рынок электромобилей за год вырос вдвое
Украинский рынок электромобилей продолжает демонстрировать стремительный рост. По итогам 2025 г. автопарк страны пополнился более 110,2 тыс. транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (bev), что вдвое больше, чем в 2024 году.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Только в декабре 2025 года в Украине было зарегистрировано более 32,8 тыс. электромобилей как новых, так и с пробегом. Это в 8,6 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Из этого количества 32 134 единицы составляли легковые автомобили, что на 782% больше в годовом измерении, и 699 единиц — коммерческие электромобили (+464%).
В целом в 2025 году в Украине было зарегистрировано:
- 107470 легковых электромобилей (+113%);
- 2773 коммерческих электромобиля (+119%);
- 5 электробусов (+150%).
Доля новой техники в общем объеме регистраций электромобилей составила 21%, что всего на 1 процентный пункт больше, чем в 2024 году.
Среди новых электромобилей, зарегистрированных в 2025 году, наибольшей популярностью воспользовались:
- Volkswagen ID.Unyx - 3 162 ед;
- BYD Song Plus EV - 2 948 ед.;
- BYD Leopard 3 - 1 623 ед.;
- Zeekr 7X - 1 558 ед.;
- BYD Sea Lion 07 - 1 337 ед.
В сегменте импортируемых электромобилей с пробегом лидерами стали:
- Tesla Model Y - 10 683 ед.;
- Tesla Model 3 - 9 348 ед.;
- Nissan Leaf - 7 559 ед;
- Kia Niro - 5 154 ед.;
- Hyundai Kona Electric - 4 145 ед.
За год автопарк пополнился 22,8 тыс. новых электрокаров и 84,4 тыс. подержанных импортных авто, а количество сделок купли-продажи на внутреннем рынке выросло на 38% по сравнению с 2024 годом.