ТОП-10 пригнанных электромобилей в Украине в ноябре 2025 года (инфографика)

Рынок электромобилей продолжает переживать бум импорта. Ноябрь 2025 стал «серебряным» месяцем для импорта подержанных электромобилей и подтвердил доминирование пригнанных электрокаров. По данным Института исследований авторынка , украинский автопарк пополнился на 7569 свежепригнанных электромобилей. Это второе по величине значение за всю историю наблюдений (больше было только в октябре). Доля импортируемых электрокаров с пробегом остается доминирующей на рынке. Читайте на Delo.ua о ТОП-10 пригнанных электромобилей ноября 2025 года.

Что с импортом подержанных электромобилей?

ТОП 10 марок легкових електромобілів, імпорт вживаних

Динаміка ринку демонструє цікаву картину. Порівняно з попереднім місяцем ми бачимо незначне охолодження (-4,6%), пов'язане з логістичними дедлайнами доставлення авто зі США. Проте, якщо поглянути на ситуацію глобально, порівняно з листопадом 2024 року, імпорт зріс на 170,4%.

Tesla – бесспорный лидер импорта

В рейтинге марок произошла окончательная смена власти. Tesla не просто заняла первое место, она ушла в огромный отрыв. С результатом в 2161 авто, творение Илона Маска втрое опережает ближайшего преследователя – Nissan (716 шт.).

Фактически рынок разделился на «Tesla» и «все остальные». Популярность американского бренда обусловлена ​​падением цен на аукционах США и желанием украинцев получить максимально технологичный автомобиль с большим запасом хода.

Следом за лидерами плотной группой следуют корейские производители Kia и Hyundai, а также немецкие бренды Audi и Volkswagen. Они пытаются удовлетворить спрос в более традиционных сегментах, предлагая более консервативные, но проверенные временем решения.

Топ-10 моделей импортированных электромобилей за ноябрь 2025 г

Модельный зачет подтверждает: эра бюджетных электромобилей с малым запасом хода истекает. Многолетний лидер Nissan Leaf (638 шт.) откатился на третью позицию. Первые два места заняли модели Tesla, что стало знаковым событием на украинском рынке.

10. Volkswagen e-Golf

Volkswagen e-Golf

Электрический вариант культового хэтчбека продолжает привлекать внимание украинских покупателей. Модель предлагает обычное немецкое качество и эргономику без радикальных изменений в дизайне.

Volkswagen e-Golf идеально подходит для тех, кто переходит на электрокар, но ценит классический европейский стиль. Позиционируется как надежный и практичный городской транспорт. Наличие в топе Volkswagen e-Golf свидетельствует о том, что фанаты немецкой классики тоже переходят на электротягу.

9. Audi e-tron

Audi e-tron

Этот большой премиальный электрический SUV остается в топ-10 ноября. Audi e-tron известен своим высоким уровнем комфорта, изысканным интерьером и качеством сборки.

Он ориентирован на покупателей, ценящих престиж, безопасность и германский люкс. Эта модель демонстрирует расположение Audi к сегменту больших и роскошных электромобилей. Премиум сегмент на импортном рынке достойно представляет Audi e-tron.

8. Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EV

Этот компактный электрический хэтчбек продолжает удерживать позиции в топ-10. Chevrolet Bolt EV известен своей великолепной дальностью хода для своего класса, что часто является ключевым фактором для украинских водителей.

Он ориентирован на покупателей, которые ценят практичность, доступную цену и технологичность. Эта модель остается одним из самых популярных выборов на рынке подержанных электромобилей благодаря отличному соотношению цены и качества.

7. Tesla Model S

Tesla Model S

Этот знаковый премиальный электрический седан продолжает удерживать позиции в топ-10. Tesla Model S известен своей революционной производительностью, рекордной дальностью хода (для своего поколения) и высокотехнологичным, минималистичным интерьером.

Он ориентирован на покупателей, ценящих инновации, быстроту, статус и передовые технологии. Эта модель является символом электрической революции и одним из самых желанных автомобилей на вторичном рынке премиум-класса. Премиум сегмент достойно представлен Tesla Model S в ноябрьском топе.

6. Renault Zoe

Renault Zoe

Компактный хэтчбэк продолжает представлять европейский бюджетный сегмент. Zoe предлагает высокую практичность и является доступной альтернативой более дорогим электрокарам.

Модель ориентирована на покупателей, ищущих экономическое решение для городских поездок без излишних затрат. Renault Zoe остается популярным выбором среди тех, кто делает первые шаги в мир электромобильности.

5. Hyundai Kona Electric (EV)

Hyundai Kona Electric

Компактный электрический кроссовер продолжает удерживать позиции в топ-5, известный своей надежностью и эффективностью. Kona Electric предлагает хорошие показатели запаса хода и оптимальную оснастку по умеренной цене.

Один из самых популярных вариантов в среднем ценовом сегменте. Это практичный выбор для городского и пригородного использования. Проверенные временем KIA Niro и Hyundai Kona продолжают удерживать позиции в десятке.

4. KIA Niro EV

KIA Niro EV

KIA Niro EV продолжает демонстрировать стабильный спрос благодаря сбалансированному сочетанию цены и дальности хода, просторному салону и практичному дизайну.

Он ориентирован на покупателей, которые ищут надежность, семейную практичность и высокую энергоэффективность в формате кроссовера. Эта модель остается одной из самых востребованных среди импортируемых электрических SUV. Корейский кроссовер уверенно занимает четвертую позицию.

3. Nissan Leaf

Nissan Leaf

Многолетний лидер откатился на третье место с результатом 638 зарегистрированных автомобилей. Leaf традиционно считается "народным" электрокаром, предлагая надежность, доступность и простоту в эксплуатации.

Он идеально подходит для городских условий и остается распространенным выбором для впервые переходящих на электротягу. Утрата лидерства Nissan Leaf символизирует смену приоритетов: украинцы массово пересаживаются на кроссоверы и седаны D-класса, предпочитая комфорт и технологии перед простой экономией.

2. Tesla Model 3

Tesla Model 3

Серебряный призер ноября с результатом 850 зарегистрированных автомобилей. Этот электрический седан остается эталоном высокотехнологичного транспорта. Model 3 известна своим минималистичным салоном, поразительной скоростью и эффективностью.

Модель ориентирована на покупателей, ценящих передовые технологии, динамику и стиль жизни, связанный с брендом Tesla. Это знаковое событие: украинцы массово выбирают седаны D-класса, предпочитая комфорт и технологии перед простой экономией.

1. Tesla Model Y

Tesla Model Y

Бесспорный лидер ноября с результатом 922 зарегистрированных автомобилей. Этот компактный электрический кроссовер стал самым популярным подержанным электромобилем луны. Модель предлагает идеальное сочетание пространства, практичности и передовых технологий Tesla.

Прекрасно подходит как для ежедневных поездок, так и для семейных путешествий. Model Y стал мировым бестселлером благодаря балансу функциональности и динамике. Лидерство Tesla Model Y символизирует окончательную смену власти на украинском рынке импортных электромобилей.

ТОП-10 пригнанных электромобилей в ноябре 2025 года (инфографика)

Окно возможностей закрывается

Ажиотаж на рынке имеет четкую экономическую основу: приближается возврат НДС на импорт электромобилей с 2026 года. Небольшое проседание по сравнению с октябрем (-4,6%) имеет техническое объяснение: поток машин с американских аукционов стал уменьшаться.

Причина проста: купить автомобиль в США в ноябре означает получить его в Украине уже в январе-феврале, когда льгот, вероятно, уже не будет. Потому «окно возможностей» для американского импорта закрылось еще в октябре, и сейчас доезжают последние партии.

Для заказа авто из США окно возможностей фактически закрылось из-за логистических сроков, поэтому реальные шансы успеть воспользоваться «нулевым растаможиванием» остались только у покупателей, рассматривающих варианты из Европы или уже ввезенные к декабрю автомобили.

Импорт работает на максимальных оборотах, насыщая страну свежими и технологичными электрокарами. В то же время, внутренний рынок переваривает ранее завезенные машины, делая электромобильность доступной для более широкого круга потребителей.

Что происходит на рынке пригнанных авто

На импортном рынке доминирует Tesla Model Y, символизирующая стремление украинцев к новейшим технологиям, пространству и практичности. Первые два места заняли модели Tesla – это знаковое событие, демонстрирующее зрелость украинского рынка электромобилей.

Что касается лидерства Tesla – это закономерный этап зрелости рынка. Украинский покупатель уже «вырос» из коротких поездок на Nissan Leaf и нуждается в полноценном основном автомобиле в семье, роль которого идеально исполняют Model 3 и Model Y.

Также на импорте преобладают премиальные бренды (Tesla, Audi), в то время как в среднем сегменте держатся проверенные временем корейцы (KIA Niro, Hyundai Kona) и европейские бюджетные варианты (Renault Zoe, Volkswagen e-Golf). Это подтверждает логику рынка: инвестиции в более новые технологии проходят через импорт, а вторичный рынок фокусируется на экономии.

Ноябрь 2025 года четко разделил рынок подержанных электромобилей на две части: Tesla и все остальные. Импорт работает в режиме гонки против времени, стремясь максимально использовать последние месяцы без НДС. Декабрь станет финальным аккордом этого бума, после чего рынок неизбежно трансформируется под влиянием новых экономических реалий.