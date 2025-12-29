ТОП-10 пригнаних електромобілів в Україні у листопаді 2025 року (інфографіка)

Ринок електромобілів продовжує переживати бум імпорту. Листопад 2025 року став «срібним» місяцем для імпорту вживаних електромобілів і підтвердив домінування пригнаних електрокарів. За даними Інституту досліджень авторинку , український автопарк поповнився на 7569 «свіжопригнаних» електромобілів. Це друге за величиною значення за всю історію спостережень (більше було лише у жовтні). Частка імпортованих електрокарів з пробігом залишається домінуючою на ринку. Читайте на Delo.ua про ТОП-10 пригнаних електромобілів листопада 2025 року.

Що з імпортом вживаних електромобілів?

ТОП 10 марок легкових електромобілів, імпорт вживаних

Динаміка ринку демонструє цікаву картину. Порівняно з попереднім місяцем ми бачимо незначне охолодження (-4,6%), пов'язане з логістичними дедлайнами доставлення авто зі США. Проте, якщо поглянути на ситуацію глобально, порівняно з листопадом 2024 року, імпорт зріс на 170,4%.

Tesla – беззаперечний лідер імпорту

У рейтингу марок сталася остаточна зміна влади. Tesla не просто посіла перше місце, вона пішла у величезний відрив. З результатом у 2161 авто, творіння Ілона Маска втричі випереджає найближчого переслідувача — Nissan (716 шт.).

Фактично, ринок розділився на «Tesla» і «всі інші». Популярність американського бренду зумовлена падінням цін на аукціонах США та бажанням українців отримати максимально технологічне авто з великим запасом ходу.

Слідом за лідерами щільною групою йдуть корейські виробники Kia та Hyundai, а також німецькі бренди Audi та Volkswagen. Вони намагаються задовольнити попит у більш традиційних сегментах, пропонуючи більш консервативні, але перевірені часом рішення.

Топ-10 моделей імпортованих електромобілів за листопад 2025

Модельний залік підтверджує: ера бюджетних електромобілів з малим запасом ходу минає. Багаторічний лідер Nissan Leaf (638 шт.) відкотився на третю позицію. Перші два місця посіли моделі Tesla, що стало знаковою подією на українському ринку.

10. Volkswagen e-Golf

Електричний варіант культового хетчбека продовжує привертати увагу українських покупців. Модель пропонує звичну німецьку якість та ергономіку без радикальних змін у дизайні.

Volkswagen e-Golf ідеально підходить для тих, хто переходить на електрокар, але цінує класичний європейський стиль. Позиціонується як надійний та практичний міський транспорт. Наявність у топі Volkswagen e-Golf свідчить, що фанати німецької класики теж переходять на електротягу.

9. Audi e-tron

Цей великий преміальний електричний SUV залишається в топ-10 листопада. Audi e-tron відомий своїм високим рівнем комфорту, вишуканим інтер'єром та якістю збірки.

Він орієнтований на покупців, які цінують престиж, безпеку та німецький люкс. Ця модель демонструє прихильність Audi до сегмента великих та розкішних електромобілів. Преміумсегмент на імпортному ринку гідно представляє Audi e-tron.

8. Chevrolet Bolt EV

Цей компактний електричний хетчбек продовжує утримувати позиції у топ-10. Chevrolet Bolt EV відомий своєю чудовою дальністю ходу для свого класу, що часто є ключовим фактором для українських водіїв.

Він орієнтований на покупців, які цінують практичність, доступну ціну та технологічність. Ця модель залишається одним із найпопулярніших виборів на ринку вживаних електромобілів завдяки відмінному співвідношенню ціни та якості.

7. Tesla Model S

Цей знаковий преміальний електричний седан продовжує тримати позиції в топ-10. Tesla Model S відомий своєю революційною продуктивністю, рекордною дальністю ходу (для свого покоління) та високотехнологічним, мінімалістичним інтер'єром.

Він орієнтований на покупців, які цінують інновації, швидкість, статус та передові технології. Ця модель є символом електричної революції та одним з найбажаніших автомобілів на вторинному ринку преміум-класу. Преміумсегмент гідно представлений Tesla Model S у листопадовому топі.

6. Renault Zoe

Компактний хетчбек продовжує представляти європейський бюджетний сегмент. Zoe пропонує високу практичність і є доступною альтернативою дорожчим електрокарам.

Модель орієнтована на покупців, які шукають економічне рішення для міських поїздок без надмірних витрат. Renault Zoe залишається популярним вибором серед тих, хто робить перші кроки в світ електромобільності.

5. Hyundai Kona Electric (EV)

Компактний електричний кросовер продовжує тримати позиції в топ-5, відомий своєю надійністю та ефективністю. Kona Electric пропонує хороші показники запасу ходу та оптимальне оснащення за помірну ціну.

Один із найпопулярніших варіантів у середньому ціновому сегменті. Це практичний вибір для міського та приміського використання. Перевірені часом KIA Niro та Hyundai Kona продовжують тримати позиції в десятці.

4. KIA Niro EV

KIA Niro EV продовжує демонструвати стабільний попит завдяки збалансованому поєднанню ціни та дальності ходу, просторому салону та практичному дизайну.

Він орієнтований на покупців, які шукають надійність, сімейну практичність та високу енергоефективність у форматі кросовера. Ця модель залишається однією з найбільш затребуваних серед імпортованих електричних SUV. Корейський кросовер впевнено тримає четверту позицію.

3. Nissan Leaf

Багаторічний лідер відкотився на третю позицію з результатом 638 зареєстрованих автомобілів. Leaf традиційно вважається "народним" електрокаром, пропонуючи надійність, доступність і простоту в експлуатації.

Він ідеально підходить для міських умов і залишається поширеним вибором для тих, хто вперше переходить на електротягу. Втрата лідерства Nissan Leaf символізує зміну пріоритетів: українці масово пересідають на кросовери та седани D-класу, віддаючи перевагу комфорту і технологіям над простою економією.

2. Tesla Model 3

Срібний призер листопада з результатом 850 зареєстрованих автомобілів. Цей електричний седан залишається еталоном високотехнологічного транспорту. Model 3 відома своїм мінімалістичним салоном, вражаючою швидкістю та ефективністю.

Модель орієнтована на покупців, які цінують передові технології, динаміку та стиль життя, пов'язаний з брендом Tesla. Це знакова подія: українці масово обирають седани D-класу, віддаючи перевагу комфорту і технологіям над простою економією.

1. Tesla Model Y

Беззаперечний лідер листопада з результатом 922 зареєстрованих автомобілів. Цей компактний електричний кросовер став найпопулярнішим вживаним електромобілем місяця. Модель пропонує ідеальне поєднання простору, практичності та передових технологій Tesla.

Чудово підходить як для щоденних поїздок, так і для сімейних подорожей. Model Y став світовим бестселером завдяки балансу функціональності та динаміки. Лідерство Tesla Model Y символізує остаточну зміну влади на українському ринку імпортних електромобілів.

ТОП-10 пригнаних електромобілів у листопаді 2025 (інфографіка)

Вікно можливостей зачиняється

Ажіотаж на ринку має чітке економічне підґрунтя: наближається повернення ПДВ на імпорт електромобілів з 2026 року. Невелике просідання порівняно з жовтнем (-4,6%) має технічне пояснення: потік машин з американських аукціонів почав зменшуватися.

Причина проста: купити авто в США у листопаді означає отримати його в Україні вже у січні-лютому, коли пільг, ймовірно, вже не буде. Тому «вікно можливостей» для американського імпорту закрилося ще в жовтні, і зараз доїжджають останні партії.

Для замовлення авто зі США вікно можливостей фактично зачинилося через логістичні терміни, тому реальні шанси встигнути скористатися «нульовим розмитненням» залишилися лише у покупців, які розглядають варіанти з Європи або вже завезені до грудня автомобілі.

Імпорт працює на максимальних обертах, насичуючи країну свіжими та технологічними електрокарами. Водночас внутрішній ринок перетравлює раніше завезені машини, роблячи електромобільність доступною для ширшого кола споживачів.

Що відбувається на ринку пригнаних авто

На імпортному ринку домінує Tesla Model Y, яка символізує прагнення українців до новітніх технологій, простору та практичності. Перші два місця посіли моделі Tesla — це знакова подія, яка демонструє зрілість українського ринку електромобілів.

Щодо лідерства Tesla — це закономірний етап зрілості ринку. Український покупець вже «виріс» з коротких поїздок на Nissan Leaf і потребує повноцінного основного автомобіля в сім'ї, роль якого ідеально виконують Model 3 та Model Y.

Також на імпорті переважають преміальні бренди (Tesla, Audi), тоді як у середньому сегменті тримаються перевірені часом корейці (KIA Niro, Hyundai Kona) та європейські бюджетні варіанти (Renault Zoe, Volkswagen e-Golf). Це підтверджує логіку ринку: інвестиції в новіші технології відбуваються через імпорт, а вторинний ринок фокусується на економії.

Листопад 2025 року чітко розділив ринок вживаних електромобілів на дві частини: Tesla та всі інші. Імпорт працює у режимі «гонки проти часу», прагнучи максимально використати останні місяці без ПДВ. Грудень стане фінальним акордом цього буму, після чого ринок неминуче трансформується під впливом нових економічних реалій.