Новинки авто 2026: топ-5 моделей, які точно стануть бестселерами

Після кількох років обережних покупок, українські водії знову дивляться на нові моделі, але вже з чітким фокусом на практичність, економічність і довгострокову вигоду. Потенційними бестселерами стають не екзотичні флагмани, а добре знайомі бренди у новому виконанні. Зазвичай, це кросовери та електрокари, адаптовані до реалій українських доріг і бюджету. Читайте на Delo.ua про п'ять автомобілів, які відповідають новим запитам автомобілістів.

Toyota RAV4 нового покоління

Toyota RAV4

Джерело: toyota.ua

Це майже гарантований хіт ще до старту продажів. Модель зберігла в собі те ключове, за що її роками обирають українці: надійність, ліквідність на вторинному ринку та універсальність.

При цьому шосте покоління приготувало для водіїв декілька приємних оновлень: цифрова панель приладів, більший дисплей мультимедіа та потужніша гібридна установка. Втім, є ще шість причин вважати цю модель бестселлером.

Репутація надійності, підтверджена десятиліттями. Висока ліквідність на вторинному ринку. Економічна гібридна версія з потужністю 230+ к.с.. Просторий салон та великий багажник. Передбачувані витрати на обслуговування. Всюдихідні версії для українських доріг.

Для багатьох покупців Toyota RAV4 залишається «золотою серединою» між ціною, комфортом і витратами на експлуатацію.

Це не найдешевший кросовер на ринку, але репутація Toyota та прогнозована низька вартість обслуговування виправдовують інвестицію. Гібридна версія з потужністю понад 230 кінських поєднує динаміку з помірною витратою пального. Як не крути, а це критичний фактор у 2026 році.

Mazda CX-5 третього покоління

Mazda CX-5

Джерело: nextcar.ua

Mazda CX-5 – ще один приклад моделі, яка практично не потребує представлення на українському ринку. Третє покоління вдосконалює вже знайому формулу: більше простору в салоні, сучасні екрани, нові силові агрегати та поліпшена шумоізоляція. Візуально CX-5 залишається впізнаваною, що також плюс.

Mazda CX-5 традиційно приваблює тих, хто хоче «трохи більше емоцій», ніж у масових конкурентів. Керованість CX-5 часто порівнюють із легковими автомобілями, а не з кросоверами. Що до речі, це рідкість для кросовера.

У 2026 році CX-5 може стати однією з найпопулярніших новинок, особливо серед водіїв, які цінують керованість і дизайн, але не готові переплачувати за преміум-бренди.

Renault Boreal

Новинки авто 2026 в Україні: які моделі з’являться першими

Одна з найцікавіших новинок, якщо брати з точки зору масового ринку. Фактично це старший брат Duster, але з іншим позиціонуванням: просторіший, сучасніший і комфортніший. При цьому модель залишається доступною.

Renault Boreal має всі шанси стати «сімейним кросовером за розумні гроші». Великий багажник, просторий салон, турбомотор і автоматична трансмісія – і маємо універсальний варіант як для міста, так і для подорожей.

Саме такі моделі найчастіше й стають бестселерами, навіть без агресивного маркетингу. Якщо коротко, то Renault Boreal має декілька ключових переваг:

Доступна ціна порівняно з японськими конкурентами. Просторий салон для сімейних поїздок. Турбомотор з хорошою динамікою. Автоматична трансмісія у базових версіях. Великий багажник для подорожей. Передбачувані витрати на обслуговування.

Для молодих сімей, які шукають перший великий автомобіль, або для тих, хто переходить із хетчбека на кросовер, Renault Boreal може стати ідеальним варіантом.

Hyundai Ioniq 6

Hyundai Ioniq 6

Джерело: wikipedia.org

Електромобілі у 2026 році остаточно виходять із нішевого сегмента, і Hyundai Ioniq 6 – один із головних кандидатів на масовий успіх. Оновлена версія отримала збільшені батареї та запас ходу до семисот кілометрів. Тобто, це означає меншу залежність від зарядної інфраструктури.

Сімсот кілометрів запасу ходу – це по суті, можливість поїхати з Києва до Львова без зарядки. Або тиждень їздити по місту без необхідності шукати станцію.

Окрім характеристик, модель приваблює ще форматом. Це повноцінний седан з аеродинамічним дизайном, який однаково підходить для трас і щоденних поїздок. Для корпоративних клієнтів і водіїв, які багато їздять, він може стати однією з найраціональніших покупок року.

Ще один козир – вартість експлуатації. Зарядка вдома коштує у кілька разів дешевше за бензин, обслуговування мінімальне (немає масла, фільтрів, складної трансмісії), а динаміка завдяки електромотору вражає навіть досвідчених водіїв.

Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc

Джерело: nextcar.ua

Новий Volkswagen T-Roc – ставка на компактність і знайомий бренд. У другому поколінні модель стає більш дорослою: просторіший салон, більші екрани, кращі матеріали оздоблення. При цьому Volkswagen T-Roc залишається компактним кросовером, зручним для міста й щоденної експлуатації.

Для багатьох українців Volkswagen асоціюється з передбачуваністю та зрозумілими витратами на обслуговування. Можливо, це не Toyota за надійністю, але значно краще за багато інших європейських брендів. Запчастини доступні, сервіси є в кожному обласному центрі, досвід експлуатації VW в Україні налічує десятиліття.

Тому Volkswagen T-Roc має багато перспектив стати одним із найбільш продаваних компактних SUV у 2026 році, особливо серед тих, хто переходить із хетчбеків або старших моделей VW.

Що об'єднує майбутніх бестселерів

Усі п'ять моделей авто мають спільні риси, які пояснюють їхній потенційний успіх на українському ринку. По-перше, це знайомі бренди з перевіреною репутацією. Ніхто з них не є новачком – кожен має історію на українському ринку.

По-друге, зрозуміле позиціонування:

Toyota RAV4 – надійний універсал,

Mazda CX-5 – емоційна альтернатива,

Renault Boreal – доступний сімейний варіант,

Hyundai Ioniq 6 – раціональний електромобіль,

Volkswagen T-Roc – компактний німець. Кожна модель займає свою нішу без накладок.

По-третє, ставка на гібриди та електротягу. Три з п'яти моделей пропонують альтернативу класичним бензиновим двигунам, що відповідає тренду на економію та екологічність.

І нарешті, адаптація до українських реалій. Всі ці автомобілі мають хороший кліренс для вітчизняних доріг. Це доступні версії з повним приводом, розраховані на не ідеальне паливо та складні погодні умови.