Нерухомість, зброя та мільйони готівки: АРМА виявило майно у справі про відмивання доходів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило майно та фінансові активи на сотні мільйонів гривень у межах розслідування масштабної легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АРМА.

АРМА виявило майно та активи

За даними слідства, група осіб, використовуючи підконтрольні компанії, ухилилася від сплати податку на додану вартість. У звітності вони відображали фіктивні операції через підприємства з ознаками фіктивності, що призвело до ненадходження понад 400 млн грн до державного бюджету. Надалі незаконно отримані кошти легалізували через обготівкування, а також придбання нерухомості, майна та фінансових активів.

Працівники Департаменту цифрового розвитку, виявлення та розшуку активів АРМА провели пошук майна за допомогою державних реєстрів, баз даних та аналітичних інструментів. У результаті вдалося встановити:

30 об’єктів нерухомості;

20 автомобілів;

10 земельних ділянок;

20 одиниць зброї;

частки у статутних капіталах підприємств на понад 170 млн грн;

готівку: 29 млн грн та близько 430 тис. доларів;

цінні папери на понад 75 млн грн.

Наразі інформацію про виявлене майно передано до правоохоронного органу для розгляду питання щодо його арешту з можливістю подальшої передачі в управління Нацагентству.

Нагадаємо, АРМА у 2025 році вже перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.