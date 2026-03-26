- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Кандидаты на главу АРМА провалили тест на логику и математику: конкурс прошел только один
Конкурсная комиссия по отбору главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) утвердила результаты тестирования на когнитивные способности (знание математики и логики): его составил только один кандидат — Виктор Дубовик, возглавляющий Директорат по правовой политике Офиса Президента.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Transparency International Ukraine.
Там отметили, что второй обязательный этап отбора на голову АРМА предусматривает "определение общих способностей" и состоит из трех блоков - вербального, абстрактно-логического и математического.
Тест прошел только 1 кандидат из 13 участников
Минимально допустимый проходной балл – 107 баллов из 145 – составил лишь один кандидат из 13, успешно прошедших предварительные тестирования прошлого этапа на знание законодательства.
В Transparency International отмечают, что задачи и проходной балл такие же, какие были в конкурсе на руководителя БЭБ или таможенной службы.
Еще до начала тестирований Комиссия по отбору главы АРМА переносила дедлайн подачи заявок, чтобы привлечь больше кандидатов, однако даже так к первому этапу было допущено всего 15 человек.
По результатам тестирования комиссия решила продлить дальнейшие испытания только для одного кандидата.
"Да, это может выглядеть странно - конкурс, в котором фактически остался один кандидат. Но в рамках действующего законодательства в Комиссии просто нет другого варианта. И это первый подобный случай в истории подобных конкурсов", - подчеркнул исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик.
Он добавил, что это "сигнал о проблеме" - количество и качество кандидатов на подобные должности все уменьшается.
Во время заседания член Комиссии Рита Симош выразила обеспокоенность низким уровнем конкуренции и предложила пересмотреть параметры тестирования, сообщает "Интерфакс-Украина". Однако большинство членов комиссии выступили против изменения правил во время конкурса, отметив, что процедура прошла без технических нарушений, а действующее законодательство не устанавливает минимальное количество кандидатов для продолжения отбора.
Что известно о Викторе Дубовике
Кандидат, прошедший второй этап конкурса на главу АРМА - Виктор Дубовик, руководитель Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента. До 2020 года он являлся руководителем Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины. В 2025 году он участвовал в конкурсе на главу БЭБ.
Впереди для Дубовика — практическая задача, оценка добродетели, специальная проверка по антикоррупционному законодательству и собеседование.
Он сможет быть назначен, только если пройдет все этапы, а в случае провала одного из них Комиссия должна провести повторный конкурс.
30 июля 2025 года правительство уволило главу АРМА Елену Думу после инициативы премьер-министра Юлии Свириденко относительно полной перезагрузки учреждения.
Ярославу Максименко назначили временно исполняющей обязанности главы АРМА.
Больше про АРМА
Специальный центральный орган исполнительной власти, созданный для борьбы с коррупцией и другими преступлениями из-за работы с незаконно приобретенными активами, появился в 2016 году. Его создание было одним из основных критериев выполнения Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.
АРМА уполномочено на выявление и розыск активов - имущества, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.
Кроме того, на основании решения суда АРМА осуществляет управление активами, на которые наложен арест.
В ноябре АРМА начало внутреннюю проверку фактов возможной причастности работников ведомства к резонансному расследованию НАБУ в сфере энергетики (сделка "Мидас"), в которой фигурирует бизнесмен Тимур Миндич.
Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что "долгое время АРМА тоже считалась в сфере влияния Тимура Миндича".
Напомним, закон о реформе АРМА президент Владимир Зеленский подписал еще 27 июля. Этот шаг является частью обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility – ключевого инструмента для получения финансовой помощи от Евросоюза.