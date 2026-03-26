Кандидаты на главу АРМА провалили тест на логику и математику: конкурс прошел только один

Конкурсная комиссия по отбору главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) утвердила результаты тестирования на когнитивные способности (знание математики и логики): его составил только один кандидат — Виктор Дубовик, возглавляющий Директорат по правовой политике Офиса Президента.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Transparency International Ukraine.

Там отметили, что второй обязательный этап отбора на голову АРМА предусматривает "определение общих способностей" и состоит из трех блоков - вербального, абстрактно-логического и математического.

Тест прошел только 1 кандидат из 13 участников

Минимально допустимый проходной балл – 107 баллов из 145 – составил лишь один кандидат из 13, успешно прошедших предварительные тестирования прошлого этапа на знание законодательства.

В Transparency International отмечают, что задачи и проходной балл такие же, какие были в конкурсе на руководителя БЭБ или таможенной службы.

Еще до начала тестирований Комиссия по отбору главы АРМА переносила дедлайн подачи заявок, чтобы привлечь больше кандидатов, однако даже так к первому этапу было допущено всего 15 человек.

По результатам тестирования комиссия решила продлить дальнейшие испытания только для одного кандидата.

"Да, это может выглядеть странно - конкурс, в котором фактически остался один кандидат. Но в рамках действующего законодательства в Комиссии просто нет другого варианта. И это первый подобный случай в истории подобных конкурсов", - подчеркнул исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик.

Он добавил, что это "сигнал о проблеме" - количество и качество кандидатов на подобные должности все уменьшается.

Во время заседания член Комиссии Рита Симош выразила обеспокоенность низким уровнем конкуренции и предложила пересмотреть параметры тестирования, сообщает "Интерфакс-Украина". Однако большинство членов комиссии выступили против изменения правил во время конкурса, отметив, что процедура прошла без технических нарушений, а действующее законодательство не устанавливает минимальное количество кандидатов для продолжения отбора.

Что известно о Викторе Дубовике

Кандидат, прошедший второй этап конкурса на главу АРМА - Виктор Дубовик, руководитель Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента. До 2020 года он являлся руководителем Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины. В 2025 году он участвовал в конкурсе на главу БЭБ.

Впереди для Дубовика — практическая задача, оценка добродетели, специальная проверка по антикоррупционному законодательству и собеседование.

Он сможет быть назначен, только если пройдет все этапы, а в случае провала одного из них Комиссия должна провести повторный конкурс.

30 июля 2025 года правительство уволило главу АРМА Елену Думу после инициативы премьер-министра Юлии Свириденко относительно полной перезагрузки учреждения.

Ярославу Максименко назначили временно исполняющей обязанности главы АРМА.

Больше про АРМА

Специальный центральный орган исполнительной власти, созданный для борьбы с коррупцией и другими преступлениями из-за работы с незаконно приобретенными активами, появился в 2016 году. Его создание было одним из основных критериев выполнения Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

АРМА уполномочено на выявление и розыск активов - имущества, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

Кроме того, на основании решения суда АРМА осуществляет управление активами, на которые наложен арест.

В ноябре АРМА начало внутреннюю проверку фактов возможной причастности работников ведомства к резонансному расследованию НАБУ в сфере энергетики (сделка "Мидас"), в которой фигурирует бизнесмен Тимур Миндич.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что "долгое время АРМА тоже считалась в сфере влияния Тимура Миндича".

Напомним, закон о реформе АРМА президент Владимир Зеленский подписал еще 27 июля. Этот шаг является частью обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility – ключевого инструмента для получения финансовой помощи от Евросоюза.