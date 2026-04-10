Уряд призначив новим очільником митниці Ореста Мандзія: що про нього відомо
Уряд призначив головою Державної митної служби співробітника Національного антикорупційного бюро Ореста Мандзія. Відповідне подання за результатами відкритого конкурсу вніс міністр фінансів Сергій Марченко.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Вона зауважила, що уряд очікує від нового керівника продовження реформи митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави.
"Розраховуємо на послідовну роботу з реалізації цих змін та подальше посилення інституційної спроможності митної служби", - наголосила Свириденко.
Орест Мандзій очолював шостий підрозділ детективів НАБУ.
Зауважимо, ще у серпні Кабінет міністрів розпочав процедуру відкритого відбору очільника Державної митної служби.
У березні Комісія з добору голови Державної митної служби за підсумками співбесід обрала двох фіналістів: це співробітники Національного антикорупційного бюро Руслан Даменцов і Орест Мандзій.
У Державної митної служби не було очільника вже понад чотири роки.
Обов'язки голови Держмитслужби виконував наразі Сергій Звягінцев – заступник голови Держмитниці.
З 1 листопада 2024 року вступив в силу закон № 6490-д про про реформування Державної митної служби.
Зауважимо, реформа митниці - це важливий структурний маяк від Міжнародного валютного фонду, Світового банку і США. Її підтримали всі бізнес-асоціації.
Що передбачає реформа митниці
Даний закон:
- змінює процедуру проведення конкурсного відбору на посаду голови Держмитслужби за прикладом кращих практик НАБУ, САП та інших антикорупційних органів;
- залучає до проведення відкритого конкурсу на посаду голови Держмитслужби міжнародних експертів, що мають високі професійні компетенції, зокрема, досвід роботи у сферах права, економіки та/або запобігання корупції не менше п'яти років;
- встановлює чіткий алгоритм прийняття рішень конкурсною комісією та визначення, що конкурсна комісія вносить подання прем’єр-міністру України на одну кандидатуру (переможця конкурсу);
- надає право новому голові Держмитслужби формувати кадровий потенціал митних органів, в тому числі шляхом призначення своїх заступників за поданням прем’єр-міністра відповідно до пропозицій такого голови, а також скасовує необхідність погодження з міністром фінансів України призначення на посади та/або звільнення з посад керівників середньої ланки;
- запроваджує щорічний незалежний аудит ефективної діяльності митних органів, негативний висновок за результатами проведення якого є підставою для звільнення Голови;
- визначає особливості вимог до прийняття на службу;
- проведення одноразової атестації посадових осіб митних органів з метою встановлення відповідності займаній посаді;
- визначення розмірів окладів працівників.
Реформування митниці передбачено Планом України в межах інструменту ЄС Ukraine Facility, Національною стратегією доходів на 2024–2030 роки,