У листопаді Україна експортувала п’ять мільйонів тонн агропродукції: найбільше – зернових

У листопаді 2025 року Україна продемонструвала зростання агроекспорту, відвантаживши на зовнішні ринки 5 мільйонів тонн продукції агропромислового комплексу (АПК). Цей показник на 12,0% перевищує обсяги, досягнуті у попередньому місяці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Зростання експорту зафіксовано в усіх категоріях товарів. Найбільший приріст спостерігається у сегментах зернових культур (завдяки активному експорту кукурудзи) та макух (внаслідок інтенсифікації переробки олійних культур, збір яких переважно завершено).

Структура експорту агропродукції:

Зернові культури (3,0 млн т). Основу склали кукурудза (61%), пшениця (36%) та ячмінь (3%). Зростання обсягу до попереднього місяця: +13%. Макухи після вилучення олій (576,6 тис. т). Лідерами зростання стали соняшникова (73%) та соєва (27%) макухи. Зростання обсягу слало 23%. Рослинні олії (517,2 тис. т). Головна частка припадає на соняшникову олію (79%). Також експортувалися ріпакова (13%) та соєва (8%). Зростання обсягу склало 1%.

Олійні культури (507,7 тис. т). Експорт базувався на сої (66%), ріпаку (31%) та соняшнику (2%). Зростання обсягу — плюс 14%. Інші види агропродукції (399,2 тис т). Зростання обсягу склало 3%.

Прогноз

Очікується, що існуючі темпи експорту збережуться і наступного місяця. В Україні триває збір врожаю кукурудзи, значна частина якого призначена для експорту. Однак, висока вологість зерна та необхідність тривалого досушування розтягують у часі процес відвантаження кукурудзи цього року.

Нагадаємо, у листопаді обсяг експортних перевезень зернових "Укрзалізницею" збільшився майже на третину.