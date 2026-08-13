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Железнодорожный экспорт украинского зерна в августе упал на 72%: как изменились маршруты

вагоны
Экспортные перевозки зерна по железной дороге сократились / Depositphotos

В августе объем экспортных перевозок зерна по железной дороге сократился на 72% по сравнению с июлем. Основное падение потоков произошло в направлении портов Большой Одессы, в то время как перевалка через порт Измаил и западные границы возросла.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает RAIL.insider.

"Среднесуточный объем нагрузки в августе составляет 31,3 тыс. т. Это на 19,3 тыс. т, или на 38% меньше, чем в прошлом месяце", - отметил заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев.

По состоянию на 12 августа по железной дороге в целом транспортировано 435,8 тыс. т зерна. Показатель меньше на 46,9% июльского и на 52,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В экспортном сообщении перевезено 201,7 тыс. т зерна, что на 72% меньше, чем в июле, и на 76% меньше, чем в прошлом.

Перераспределение экспортных направлений

Перераспределение экспортных потоков зерна в августе выглядит следующим образом:

  • порты Большой Одессы - 75,2 тыс. т (сокращение на 88,5% по сравнению с июлем);
  • порт Измаил - 91,1 тыс. т (рост в 11,5 раза);
  • западные пограничные переходы – 126,4 тыс. т (рост на 80,5%).

Ранее сообщалось, что Украина рассматривает возможность транспортировки зерновых грузов по железной дороге через территорию Молдовы как более безопасный вариант экспорта по сравнению с морским путем.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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