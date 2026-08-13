В водной сфере изменят систему зарплат, чтобы удержать специалистов

Кабинет министров изменил условия оплаты труда сотрудников Госводагентства, его территориальных органов и учреждений, не являющихся государственными служащими. В частности, повышаются тарифные разряды руководителей бассейновых управлений и лабораторий, а доля должностного оклада в общей зарплате должна возрасти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Для начальников бассейновых управлений водных ресурсов установили 20-й тарифный разряд, а для заведующих лабораториями — 14–16-й тарифные разряды.

В министерстве объясняют необходимость изменений тем, что в настоящее время низкие должностные оклады частично компенсируются дополнительными и поощрительными выплатами. При этом разница в премиях для отдельных должностей может превышать 150%. Новая модель должна увеличить вес фиксированного оклада в структуре заработной платы.

Отдельной проблемой остается отток работников из лабораторий мониторинга вод из-за неконкурентной оплаты. Правительство рассчитывает, что новые условия помогут снизить текучесть кадров и удержать специалистов с опытом.

Конфигурации происходят на фоне расширения задач в аква сфере. Для девяти районов речных бассейнов утверждены планы управления на 2025-2030 годы, которые предусматривают 1681 мероприятие с общим объемом финансирования около 348,3 млрд грн.

При этом в дополнительной нагрузке на бюджет новая система оплаты труда, по расчетам правительства, не будет нуждаться.

Напомним, на 2026 год в Украине утвердили программу государственного мониторинга вод. Она предусматривает контроль поверхностных вод в 553 точках и подземных – в 587 точках, а к отбору и анализу проб привлечены, в частности, специалисты Госводагентства.