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Через обмеження з боку ЄС аграрії України скоротили площі під цукровим буряком на 15%

буряк
Квоти ЄС: аграрії України змушені сіяти менше цукрового буряку / Depositphotos

У 2025 році українські сільгоспвиробники скоротили площі під цукровим буряком на 15,4% — до 220 тисяч гектарів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Тараса Висоцького, основною причиною такого скорочення стала обмежена квота Європейського Союзу на імпорт українського цукру.

Навесні цього року вона становила лише 67 тисяч тонн, хоча згодом її збільшили до 107 тисяч тонн. Однак у найкращі періоди український експорт цукру до ЄС сягав 473 тисяч тонн, що робить нинішні обсяги суттєво меншими.

"У нас же, фактично, ренесанс цукрової галузі відбувся за рахунок безмитної торгівлі з ЄС. Потім за рахунок масштабів і оборотів наші виробники почали виходити на інші експортні ринки, але стартом був доступ на європейський наймаржинальніший ринок. Альтернатив по маржинальності у нього немає", — зазначив Висоцький.

Він також додав, що українські переробники були розчаровані весняними обмеженнями з боку Євросоюзу, і це стало ключовим фактором згортання виробництва. Надалі площі під буряками можуть зменшуватися й далі — усе залежатиме від експортних перспектив, зокрема доступу до європейського ринку.

Нагадаємо, Європейський Союз збільшив імпортні квоти на українську пшеницю, цукор, ячмінь та м’ясо птиці. Водночас, згідно з квотами, оголошеними 4 липня, імпорт української пшениці та цукру буде скорочено до 80%. Таке рішення прийнято для вирішення проблем, що виникли у європейських фермерів.

Автор:
Тетяна Гойденко