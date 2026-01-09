Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

+0,27

EUR

50,18

+0,25

Наличный курс:

USD

43,40

43,25

EUR

50,70

50,45

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина экспортировала 463,7 тыс. тонн сахара в 2025 году: какие страны покупали

сахар
Украина экспортировала 463,7 тыс. тонн сахара

В 2025 году Украина экспортировала 463,7 тыс. тонн сахара на сумму 222 млн долларов США.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на национальную ассоциацию сахарников Украины " Укрсахар ".

В общей сложности 73% объемов экспорта направлено на мировой рынок, а 27% – в страны ЕС. Для сравнения, в 2024 г. это соотношение составляло 60/40%.

Основными покупателями украинского сахара в 2025 году стали:

  • Ливан – 15% экспорта,
  • Болгария – 14%,
  • Северная Македония – 8%,
  • Ливия – 7%,
  • Сирия – 6%,
  • Турция – 6%.

Глава Ассоциации "Укрсахар" Яна Кавушевская отметила, что в 2025 году отрасль сохранила высокую экспортную активность, несмотря на сокращение объемов поставок на внешние рынки на 38% по сравнению с 2024 годом, когда был установлен исторический рекорд экспорта сахара из Украины – 746 тыс. тонн.

Ключевым фактором снижения объемов экспорта стало введение ограничений на поставку украинского сахара в страны Европейского Союза. В результате экспорт в ЕС в 2025 году сократился на 59% по сравнению с предыдущим годом и составил 123 тыс. тонн.

Отметим, по состоянию на 1 декабря 2025 года 26 сахарных заводов, входящих в состав "Укрсахар", переработали 8 млн. 360 тыс. тонн сахарной свеклы и произвели 1 млн. 250 тыс. тонн сахара.

Автор:
Татьяна Гойденко