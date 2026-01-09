- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украина экспортировала 463,7 тыс. тонн сахара в 2025 году: какие страны покупали
В 2025 году Украина экспортировала 463,7 тыс. тонн сахара на сумму 222 млн долларов США.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на национальную ассоциацию сахарников Украины " Укрсахар ".
В общей сложности 73% объемов экспорта направлено на мировой рынок, а 27% – в страны ЕС. Для сравнения, в 2024 г. это соотношение составляло 60/40%.
Основными покупателями украинского сахара в 2025 году стали:
- Ливан – 15% экспорта,
- Болгария – 14%,
- Северная Македония – 8%,
- Ливия – 7%,
- Сирия – 6%,
- Турция – 6%.
Глава Ассоциации "Укрсахар" Яна Кавушевская отметила, что в 2025 году отрасль сохранила высокую экспортную активность, несмотря на сокращение объемов поставок на внешние рынки на 38% по сравнению с 2024 годом, когда был установлен исторический рекорд экспорта сахара из Украины – 746 тыс. тонн.
Ключевым фактором снижения объемов экспорта стало введение ограничений на поставку украинского сахара в страны Европейского Союза. В результате экспорт в ЕС в 2025 году сократился на 59% по сравнению с предыдущим годом и составил 123 тыс. тонн.
Отметим, по состоянию на 1 декабря 2025 года 26 сахарных заводов, входящих в состав "Укрсахар", переработали 8 млн. 360 тыс. тонн сахарной свеклы и произвели 1 млн. 250 тыс. тонн сахара.