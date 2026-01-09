- Категорія
Україна експортувала 463,7 тис. тонн цукру у 2025 році: які країни купували
У 2025 календарному році Україна експортувала 463,7 тис. тонн цукру на суму 222 млн доларів США.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на національну асоціацію цукровиків України "Укрцукор".
Загалом 73% обсягів експорту спрямовано на світовий ринок, а 27% – до країн ЄС. Для порівняння, у 2024 році це співвідношення становило 60/40%.
Основними покупцями українського цукру у 2025 році стали:
- Ліван – 15% експорту,
- Болгарія – 14%,
- Північна Македонія – 8%,
- Лівія – 7%,
- Сирія – 6%,
- Туреччина – 6%.
Голова Асоціації "Укрцукор" Яна Кавушевська зазначила, що у 2025 році галузь зберегла високу експортну активність, попри скорочення обсягів постачань на зовнішні ринки на 38% у порівнянні з 2024 роком, коли було встановлено історичний рекорд експорту цукру з України – 746 тис. тон.
Ключовим чинником зниження обсягів експорту стало запровадження обмежень на постачання українського цукру до країн Європейського Союзу. Внаслідок цього експорт до ЄС у 2025 році скоротився на 59% порівняно з попереднім роком і склав 123 тис. тонн.
Зауважимо, станом на 1 грудня 2025 року 26 цукрових заводів, що входять до складу “Укрцукор”, переробили 8 млн 360 тис. тонн цукрових буряків і виробили 1 млн 250 тис. тонн цукру.