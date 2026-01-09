Україна експортувала 463,7 тис. тонн цукру у 2025 році: які країни купували

У 2025 календарному році Україна експортувала 463,7 тис. тонн цукру на суму 222 млн доларів США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на національну асоціацію цукровиків України "Укрцукор".

Загалом 73% обсягів експорту спрямовано на світовий ринок, а 27% – до країн ЄС. Для порівняння, у 2024 році це співвідношення становило 60/40%.

Основними покупцями українського цукру у 2025 році стали:

Ліван – 15% експорту,

Болгарія – 14%,

Північна Македонія – 8%,

Лівія – 7%,

Сирія – 6%,

Туреччина – 6%.

Голова Асоціації "Укрцукор" Яна Кавушевська зазначила, що у 2025 році галузь зберегла високу експортну активність, попри скорочення обсягів постачань на зовнішні ринки на 38% у порівнянні з 2024 роком, коли було встановлено історичний рекорд експорту цукру з України – 746 тис. тон.

Ключовим чинником зниження обсягів експорту стало запровадження обмежень на постачання українського цукру до країн Європейського Союзу. Внаслідок цього експорт до ЄС у 2025 році скоротився на 59% порівняно з попереднім роком і склав 123 тис. тонн.

Зауважимо, станом на 1 грудня 2025 року 26 цукрових заводів, що входять до складу “Укрцукор”, переробили 8 млн 360 тис. тонн цукрових буряків і виробили 1 млн 250 тис. тонн цукру.