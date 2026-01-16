Виробництво цукру в Україні зростає: експерти прогнозують понад 1,7 млн тонн у поточному сезоні

Українські цукровари вже виробили 1,615 млн тонн цукру в поточному 2025-2026 маркетинговому році. Попри те, що сезон переробки ще триває, очікується, що фінальні показники перевищать позначку в 1,7 млн тонн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила керівник правління Національної асоціації виробників цукру "Укрцукор" Яна Кавушевська в інтерв`ю "Інтерфакс-Україна".

За її даними, у 2025 році під цукровий буряк було відведено 199 тис. га. При врожайності 58 т/га аграрії зібрали 11,4 млн тонн сировини.

Наразі 27 цукрових заводів асоціації "Укрцукор" уже прийняли на переробку 10,8 млн тонн буряків, проте постачання врожаю до підприємств ще не завершилося.

"Згідно з нашими очікуваннями, виробництво цукру у 2025-2026 МР перевищить 1,7 млн тонн. Станом на 10 січня заводи, що входять до лав асоціації, виробили 1,615 млн тонн", - сказала Кавушевська.

В "Укрцукрі" уточнили, що внутрішнє споживання цукру в Україні до повномасштабної війни, навіть після втрати Криму, частини Донецької і Луганської областей, становило 1,2-1,3 млн тонн, а наразі на 300-400 тис. тонн менше. Тому Україні в поточному маркетинговому році бажано експортувати щонайменше 700 тис. тонн.

За словами експертки, маршрути експорту цукру у 2026-му не зміняться. Пріоритетними будуть ринки, куди вигідно постачати товар завдяки оптимальній вартості перевезень.

"У 2025 році Україна експортувала 464 тис. тонн цукру, з яких 27% поїхало в Європейський Союз, решту було поставлено на світовий ринок (…) у країни Близького Сходу і Балкан", - зазначила голова правління "Укрцукру".

Лідером з імпорту українського цукру став Ліван (71 тис. тонн), посунувши минулорічного фаворита — Туреччину. До топ-5 покупців також увійшли Болгарія (66 тис. тонн), Північна Македонія (39 тис. тонн), Лівія (34 тис. тонн), Сирія та Туреччина.

Нагадаємо, станом на 1 грудня 2025 року 26 цукрових заводів, що входять до складу “Укрцукор”, переробили 8 млн 360 тис. тонн цукрових буряків і виробили 1 млн 250 тис. тонн цукру.