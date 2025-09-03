Бронирование 100% работников на прифронтовых территориях теперь доступно на портале "Дія"

Теперь критически важные предприятия в ключевых сферах — энергетики, связи, медицины, транспорта, обеспечения войска, производства товаров первой необходимости — которые расположены и работают на прифронтовых территориях, смогут забронировать 100% работников на портале "Дія".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

В ведомстве напоминают, что 13 августа 2025 правительство одобрило изменения в Порядок бронирования военнообязанных.

С 3 сентября на портале "Дія" критически важные предприятия, расположенные и работающие на прифронтовых территориях, могут бронировать 100% своих военнообязанных работников.

В Минэкономики отмечают, что это решение позволяет поддержать бизнес, продолжающий работать в самых сложных условиях, и в то же время обеспечить потребности обороны. Создается гибкий механизм, реагирующий на вызовы войны и гарантирующий предприятиям возможность сохранять деятельность даже во время активных боевых действий.

Напомним, ранее действовала норма, позволявшая бронировать только 50% военнообязанных работников критически важных предприятий. Для прифронтовых территорий этот объем увеличен вдвое – до 100%.

Как забронировать работника на портале "Дія"?

Критически важное предприятие, работающее на территории возможных или активных боевых действий, обращается в областную военную администрацию с просьбой увеличить объем бронирования до 100%. Областная военная администрация проверяет фактическую деятельность предприятия и в случае положительного решения обращается в государственный орган, который определил предприятие критически важным. Государственный орган средствами портала Дія увеличивает предел бронирования до 100%. Предприятие через портал "Дія" дополнительно бронирует всех работников.

Статус о бронировании работника автоматически появится в его приложении "Резерв+". Бронирование для работников критически важных предприятий сохраняется до 12 месяцев.

Ранее правительство разрешило операторам связи бронировать всех специалистов, вовлеченных в строительство интернет-сетей и мобильного покрытия. Речь идет о предприятиях, имеющих статус критически важных от Минцифры и строящих сети xPON или мобильную связь.