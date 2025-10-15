Запланована подія 2

На Сумщині встановлять додаткові модульні котельні для безперебійного опалення прифронтових громад

У Сумській області планують доставити 30 нових блочно-модульних котелень — 20 до Сум і 10 до Шостки — щоб гарантувати стабільне опалення критично важливих об’єктів у прифронтових громадах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулеби.

Додатково громади готують резерви палива, автономні генератори та ремонтні бригади для забезпечення енергетичної стійкості під час обстрілів.

За його словами, громади поступово ухвалюють рішення про початок опалення на об’єктах соціальної сфери, однак важливо не вмикати опалення завчасно та дбати про економію ресурсів.

Зараз на Сумщині наразі працює 14 блочно-модульних котелень, а міністерство спільно з донорами та міжнародними партнерами розвиває децентралізовану енергосистему, що дозволить розвантажити мережу та гарантувати стабільну роботу критично важливих об’єктів під час атак РФ.

"Окрема увага приділена місту Шостка та громадам, розташованим поблизу кордону з РФ. Через масовані обстріли частина енергетичних об’єктів пошкоджена, але відновлювальні роботи тривають безперервно", -  написав він.

Кулеба наголосив на необхідності зваженого підходу до початку опалювального сезону: не вмикати тепло завчасно та раціонально використовувати ресурси.

Він зауважив, що цього року Сумщина отримала додаткову дотацію в розмірі 200 млн грн на підтримку 25 прифронтових громад. Кошти спрямовано на облаштування модульних укриттів, аварійно-відновлювальні роботи, закупівлю будівельних матеріалів та спецтранспорту.

Нагадаємо, уряд ще у квітні повідомляв, що цього року планується встановити 280 нових енергетичних установок та понад 140 модульних котелень по всій України.

Автор:
Тетяна Гойденко