Понад 400 нових об’єктів теплогенерації уряд планує запустити цьогоріч

Цього року планується встановити 280 нових установок та понад 140 модульних котелень для підтримки місцевої влади.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Президії Конгресу місцевих і регіональних влад.

Енергетичне посилення країни

У роботі з регіонами уряд акцентує увагу на трьох ключових напрямках, серед яких першим є фінансова стійкість громад.

Основні цифри:

Загальний ресурс місцевих бюджетів на 2025 рік складає майже 737 млрд грн, з яких 217 млрд грн — трансферти з державного бюджету.

За перший квартал року на місця було спрямовано 39 млрд грн трансфертів, а для прифронтових громад збережено реверсну дотацію.

Другим ключовим напрямком роботи уряду є відновлення, з акцентом на житло, освіту, медицину та інфраструктуру.

Основні цифри:

Уже відновлено понад 800 шкіл, близько тисячі медичних закладів та більше 100 тисяч житлових об'єктів по всій Україні.

Крім того, продовжується урядовий експериментальний проект з комплексного відновлення п'яти населених пунктів — Бородянки, Тростянця, Циркунів, Посад-Покровського та Ягідного, на який було виділено додаткові 5,2 млрд грн.

Цього року в Україні починається відбудова за проектним принципом із використанням системи DREAM та Єдиного проектного портфелю для ефективного залучення громад до вибору пріоритетних проектів.

Прем'єр-міністр також зазначив, що програмою "єВідновлення" вже скористалися понад 87 тис. родин, які відремонтували житло, а 7,6 тис. родин придбали нові оселі. Крім того, розпочались виплати за компенсаціями для відбудови приватних будинків.

Забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури — ще один напрям роботи на місцях, який гарантує доступу людей до води, електроенергії, тепла та інших базових послуг.

Україна успішно пройшла третій опалювальний сезон під час повномасштабної війни і вже готується до наступного. Відновлення енергетичної інфраструктури триває, зокрема створюється система децентралізованої генерації.

За цей час було запущено 148 когенераційних установок та 84 модульні котельні загальною потужністю близько 268 МВт. Цього року планується встановити ще 280 установок і понад 140 котелень.

"Тримаємо фокус на прифронтових областях, де ворог інтенсивно знищує цивільну інфраструктуру. Туди спрямуємо найбільше фінансового ресурсу й технічної підтримки", — наголосив Денис Шмигаль.

Про фінансування відбудови енергетики

Нагадаємо, в 2024 році уряд оголосив про початок державної програми пільгового кредитування на закупівлю енергетичного обладнання як для громадян, так і для бізнесу.

Щоб скористатися державною програмою пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9", керівництво ОСББ чи ЖБК повинно подати заявку до одного з банків, які співпрацюють з Фондом розвитку підприємництва, і надати пакет документів, визначених банком.

Сума кредиту може складати до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. Програма працюватиме у комбінації із програмою "ГрінДІМ", ОСББ та ЖБК в рамках цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проєкту після його облаштування.