- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Более 400 новых объектов теплогенерации правительство планирует запустить в этом году
В этом году планируется установить 280 новых установок и более 140 модульных котельных для поддержки местных властей.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Президиума Конгресса местных и региональных властей.
Энергетическое усиление страны
- В работе с регионами правительство акцентирует внимание на трех ключевых направлениях, среди которых первым является финансовая устойчивость общин.
Основные цифры:
Общий ресурс местных бюджетов на 2025 год составляет около 737 млрд грн, из которых 217 млрд грн — трансферты из государственного бюджета.
За первый квартал года на места было направлено 39 млрд грн трансфертов, а для прифронтовых общин сохранена реверсная дотация.
- Вторым ключевым направлением работы правительства является восстановление с акцентом на жилье, образование, медицину и инфраструктуру.
Основные цифры:
Уже восстановлено более 800 школ, около 1000 медицинских учреждений и более 100 тысяч жилых объектов по всей Украине.
Кроме того, продолжается правительственный экспериментальный проект по комплексному восстановлению пяти населенных пунктов — Бородянки, Тростянца, Циркунов, Посад-Покровского и Ягодного, на который было выделено дополнительные 5,2 млрд грн.
В этом году в Украине начинается восстановление проектного принципа с использованием системы DREAM и Единого проектного портфеля для эффективного привлечения общин к выбору приоритетных проектов.
Премьер-министр также отметил, что программой "єВідновлення" уже воспользовались более 87 тыс. семей, отремонтировавших жилье, а 7,6 тыс. семей приобрели новые дома. Кроме того, начались выплаты по компенсациям для восстановления частных домов.
- Обеспечение бесперебойной работы критической инфраструктуры — еще одно направление работы на местах, которое гарантирует доступ людей к воде, электроэнергии, теплу и другим базовым услугам.
Украина успешно прошла третий отопительный сезон во время полномасштабной войны и готовится к следующему. Восстановление энергетической инфраструктуры продолжается, в частности, создается система децентрализованной генерации.
За это время было запущено 148 когенерационных установок и 84 модульных котельных общей мощностью около 268 МВт. В этом году планируется установить еще 280 установок и более 140 котельных.
"Держим фокус на прифронтовых областях, где враг интенсивно уничтожает гражданскую инфраструктуру. Туда направим больше финансового ресурса и технической поддержки", — подчеркнул Денис Шмыгаль.
О финансировании восстановления энергетики
Напомним, в 2024 году правительство объявило о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как для граждан, так и бизнеса.
Чтобы воспользоваться государственной программой льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9", руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из банков, сотрудничающих с Фондом развития предпринимательства, и предоставить пакет документов, определенных банком.
Сумма кредита может составлять до 5 млн грн. сроком до 5 лет под 7% годовых. Программа будет работать в комбинации с программой "ГринДИМ", ОСМД и ЖСК в рамках этой программы, смогут получить до 70% стоимости проекта после его обустройства.