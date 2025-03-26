Правительство поддерживает энергонезависимость: бизнес уже предоставил 3,8 тыс. заявок на кредитование

Правительственные программы льготного кредитования на установку энергетического оборудования для населения и бизнеса набирают обороты. От предпринимателей уже поступило 3,8 тысяч заявок на общую сумму 81,7 млрд грн, а выданные кредиты составляют 14,1 млрд грн.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Об энергетической независимости

Правительство продолжает работать над усилением энергетической устойчивости и независимости Украины. Идет активная работа по развитию распределенной генерации.

По информации Минэнерго, на конец 2024 года было введено в эксплуатацию 967 МВт распределенной генерации, а с начала 2025 года — еще 109 МВт. Среди ключевых приоритетов министерства — развитие ветровой энергетики и особенно важно внедрение систем накопления энергии.

Также завершено создание паспортов энергетических регионов. Продолжается поддержка городов энергооборудованием: в регионы уже передано 468 когенерационных установок и 284 блочно-модульных котельных общей мощностью более 1,4 ГВт.

Приоритетное внимание уделяется прифронтовым областям, где продолжаются работы по монтажу и запуску оборудования.

Кроме того, рассмотрены предложения по упрощению подключения частной генерации к сетям. Соответствующие министерства получили задачи по дальнейшей либерализации процедур.

Приоритет – обеспечение быстрого и удобного процесса подключения.

О финансировании восстановления энергетики

Национальный банк Украины принял решения, которые усилят финансирование проектов восстановления украинской энергетики. В частности, речь идет о льготных кредитах и грантах на энергооборудование.

Напомним, в 2024 году правительство объявило о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как гражданам, так и бизнесу.

Чтобы воспользоваться государственной программой льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9", руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из банков, сотрудничающих с Фондом развития предпринимательства, и предоставить пакет документов, определенных банком.

Сумма кредита может составлять до 5 млн. грн. сроком до 5 лет под 7% годовых. Программа будет работать в комбинации с программой "ГринДИМ", ОСМД и ЖСК в рамках этой программы, смогут получить до 70% стоимости проекта после его обустройства.