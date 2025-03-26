Уряд підтримує енергонезалежність: бізнес вже подав 3,8 тис. заявок на кредитування

Урядові програми пільгового кредитування на встановлення енергетичного обладнання для населення та бізнесу набирають обертів. Від підприємців вже надійшло 3,8 тисячі заявок на загальну суму 81,7 млрд грн, а видані кредити становлять 14,1 млрд грн.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Про енергетичну незалежність

Зазначається, що уряд продовжує працювати над посиленням енергетичної стійкості та незалежності України. Триває активна робота з розвитку розподіленої генерації.

За інформацією Міненерго, станом на кінець 2024 року було введено в експлуатацію 967 МВт розподіленої генерації, а з початку 2025 року — ще 109 МВт. Серед ключових пріоритетів міністерства — розвиток вітрової енергетики та, що особливо важливо, впровадження систем накопичення енергії.

Також завершено створення енергетичних паспортів регіонів. Триває підтримка міст енергообладнанням: у регіони вже передано 468 когенераційних установок та 284 блочно-модульні котельні загальною потужністю понад 1,4 ГВт.

Пріоритетна увага приділяється прифронтовим областям, де продовжуються роботи з монтажу та запуску обладнання.

Крім того, розглянуто пропозиції щодо спрощення підключення приватної генерації до мереж. Відповідні міністерства отримали завдання щодо подальшої лібералізації процедур.

Пріоритет — забезпечення швидкого та зручного процесу підключення.

Про фінансуання відбудови енергетики

Національний банк України ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відбудови української енергетики. Зокрема йдеться про пільгові кредити та гранти на енергообладнання.

Нагадаємо, в 2024 році уряд оголосив про початок державної програми пільгового кредитування на закупівлю енергетичного обладнання як для громадян, так і для бізнесу.

Щоб скористатися державною програмою пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9", керівництво ОСББ чи ЖБК повинно подати заявку до одного з банків, які співпрацюють з Фондом розвитку підприємництва, і надати пакет документів, визначених банком.

Сума кредиту може складати до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. Програма працюватиме у комбінації із програмою "ГрінДІМ", ОСББ та ЖБК в рамках цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проєкту після його облаштування.