В Сумской области установят дополнительные модульные котельные для бесперебойного отопления прифронтовых общин

В Сумской области планируют доставить 30 новых блочно-модульных котельных — 20 в Сумы и 10 в Шостку — чтобы гарантировать стабильное отопление критически важных объектов в прифронтовых общинах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

Дополнительно, общины готовят резервы топлива, автономные генераторы и ремонтные бригады для обеспечения энергетической устойчивости во время обстрелов.

По его словам, общины постепенно принимают решение о начале отопления на объектах социальной сферы, однако важно не включать заранее отопление и заботиться об экономии ресурсов.

Сейчас в Сумской области сейчас работает 14 блочно-модульных котельных, а министерство совместно с донорами и международными партнерами развивает децентрализованную энергосистему, что позволит разгрузить сеть и гарантировать стабильную работу критически важных объектов во время атак РФ.

"Отдельное внимание уделено городу Шостка и общинам, расположенным вблизи границы с РФ. Из-за массированных обстрелов часть энергетических объектов повреждена, но восстановительные работы продолжаются непрерывно", - написал он.

Кулеба отметил необходимость взвешенного подхода к началу отопительного сезона: не включать тепло заранее и рационально использовать ресурсы.

Он отметил, что в этом году Сумщина получила дополнительную дотацию в размере 200 млн. грн. в поддержку 25 прифронтовых общин. Средства направлены на устройство модульных укрытий, аварийно-восстановительные работы, закупку строительных материалов и спецтранспорта.

Напомним, правительство еще в апреле сообщало, что в этом году планируется установить 280 новых энергетических установок и более 140 модульных котельных по всей Украине.