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Правительство выделило более 2,2 млрд грн на модульные котельные в Николаеве и безбарьерное пространство в 11 регионах

заседание правительства Украины
Кабмин выделил 2,23 млрд грн из госбюджета на реализацию двух масштабных проектов. / Правительственный портал

Кабмин принял решение о выделении 2,23 миллиарда гривен из резервного фонда государственного бюджета для реализации двух масштабных проектов: установка 18 модульных котельных в Николаеве и создание безбарьерного пространства в 11 регионах.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики Украины.

"Этот шаг позволяет оперативно решить две критически важные задачи — обеспечить стабильное теплоснабжение для десятков тысяч жителей Николаева и начать системную модернизацию инфраструктуры для людей с инвалидностью в регионах", — отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратов.

На что направят деньги?

  • 1,129 млрд грн — на установку 18 блок-модульных котельных в Николаеве. Это позволит обеспечить город теплом в новом отопительном сезоне и поможет минимизировать риски чрезвычайной ситуации техногенного характера в условиях военного положения ;
  • 1,104 млрд грн – на создание безбарьерного пространства в 11 регионах Украины – для адаптации инфраструктуры к нуждам людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. Это решение позволит обновить критическую инфраструктуру и создать условия для честного и равного доступа в общинах.

Напомним, в ряд направило более 74 млрд грн в виде дотаций и субвенций для поддержки местных бюджетов за пять месяцев текущего года. Из этой суммы 14,5 млрд. грн. направлены на преодоление последствий войны.

Автор:
Татьяна Ковальчук