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Уряд виділив понад 2,2 млрд грн на модульні котельні у Миколаєві та безбар’єрний простір в 11 регіонах

засідання уряду України
Кабмін виділив 2,23 млрд грн з держбюджету на реалізацію двох масштабних проектів. / Урядовий портал

Кабмін ухвалив рішення про виділення 2,23 мільярда гривень з резервного фонду державного бюджету для реалізації двох масштабних проектів: встановлення 18 модульних котелень у Миколаєві та створення безбар’єрного простору в 11 регіонах. 

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

"Цей крок дозволяє оперативно вирішити два критично важливі завдання – забезпечити стабільне теплопостачання для десятків тисяч мешканців Миколаєва та розпочати системну модернізацію інфраструктуру для людей з інвалідністю в регіонах", — зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

На що спрямують кошти?

  • 1,129 млрд грн — на встановлення 18 блок-модульних котелень у Миколаєві. Це дозволить забезпечити місто теплом у новому опалювальному сезоні та допоможе мінімізувати ризики надзвичайної ситуації техногенного характеру в умовах воєнного стану;
  • 1,104 млрд грн — на створення безбар’єрного простору в 11 регіонах України — для адаптації інфраструктури до потреб людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Це рішення дозволить оновити критичну інфраструктуру й створити умови для гідного та рівного доступу в громадах.

Нагадаємо, уряд спрямував понад 74 млрд грн у вигляді дотацій та субвенцій для підтримки місцевих бюджетів за п’ять місяців поточного року. З цієї суми 14,5 млрд грн направлені на подолання наслідків війни.

Автор:
Тетяна Ковальчук