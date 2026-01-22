Запланована подія 2

Украина получит новые партии энергетической помощи от партнеров

Правительство Украины продолжает системную работу по привлечению международной помощи для поддержки энергетического сектора. В ближайшие дни в Украину прибудут очередные грузы гуманитарной и энергетической помощи от Азербайджана, Словакии и Чехии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Партнеры передадут генераторы, трансформаторы, кабельную продукцию, медицинское оборудование и другие важные материалы.

Кроме того, на следующей неделе Ирландия перечислит €25 млн в Фонд поддержки энергетики Украины, направленный на восстановление энергетической инфраструктуры и обеспечение стабильного электроснабжения.

Отдельно премьер-министр поблагодарила Нидерландов, которые объявили о дополнительной помощи в размере €23 млн. Эти средства планируется использовать для:

  • финансирование закупки природного газа;
  • срочного ремонта электростанций;
  • снабжение критически важного энергетического оборудования от нидерландских компаний, в том числе генераторов и кабелей.

С учетом этого вклада общий объем поддержки энергетического сектора Украины от Нидерландов в 2026 году составит €133 млн.

Вся международная помощь направляется на восстановление тепла и света в домах украинцев, а также на ликвидацию последствий масштабных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Также Польша передает Украине партию из 400 генераторов разных типов жителей Киева и Киевской области.

Автор:
Татьяна Гойденко