Украина получит новые партии энергетической помощи от партнеров
Правительство Украины продолжает системную работу по привлечению международной помощи для поддержки энергетического сектора. В ближайшие дни в Украину прибудут очередные грузы гуманитарной и энергетической помощи от Азербайджана, Словакии и Чехии.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.
Партнеры передадут генераторы, трансформаторы, кабельную продукцию, медицинское оборудование и другие важные материалы.
Кроме того, на следующей неделе Ирландия перечислит €25 млн в Фонд поддержки энергетики Украины, направленный на восстановление энергетической инфраструктуры и обеспечение стабильного электроснабжения.
Отдельно премьер-министр поблагодарила Нидерландов, которые объявили о дополнительной помощи в размере €23 млн. Эти средства планируется использовать для:
- финансирование закупки природного газа;
- срочного ремонта электростанций;
- снабжение критически важного энергетического оборудования от нидерландских компаний, в том числе генераторов и кабелей.
С учетом этого вклада общий объем поддержки энергетического сектора Украины от Нидерландов в 2026 году составит €133 млн.
Вся международная помощь направляется на восстановление тепла и света в домах украинцев, а также на ликвидацию последствий масштабных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры.
Также Польша передает Украине партию из 400 генераторов разных типов жителей Киева и Киевской области.