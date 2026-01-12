Норвегия выделяет Украине 400 млн долларов: на что направят деньги

Норвежское правительство направляет 400 миллионов долларов на поддержку Украины, распределив финансирование поровну между бюджетными потребностями и подготовкой к зимнему периоду.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

По его словам, из выделенных 400 миллионов долларов помощи 200 миллионов предназначены для неотложных нужд зимой, в том числе на восстановление энергетики и закупку топлива, чтобы гарантировать наличие света и тепла в домах.

Остальные 200 миллионов долларов выделяются в поддержку бюджета Украины.

Следует отметить, что 12 января в Киев прибыл министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Он встретился со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и почтил память погибших защитников.

Он рассказал, что стороны намерены обсудить взаимовыгодное сотрудничество, мирные усилия, оборону и устойчивость Украины.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что страна профинансирует новый пакет американского вооружения для Украины. Норвегия выделяет 3,2 млрд норвежских крон (315 миллионов долларов США). Пакет помощи будет включать вооружения и боеприпасы для истребителей F-16, а также ракеты для систем противовоздушной обороны. Часть оборудования будет закуплена у США в рамках действующего механизма поддержки Украины.