Кредит на 90 млрд евро: в ЕС рассказали, когда Украина получит первый транш

Украина получит первые средства по новому кредитному договору с ЕС до конца второго квартала 2026 года.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на Укринформ, об этом на брифинге в Брюсселе заявил спикер Еврокомиссии Мачей Берестецкий.

Спикер подчеркнул, что Европейская комиссия понимает критичность финансовой ситуации в Украине. По его словам, выплата первой части кредита запланирована на второй квартал 2026 года, что соответствует договоренностям, озвученным еще до Рождества.

Он также отметил, что заем объемом 90 млрд евро, согласованный Евросоветом 18-19 декабря, базируется на принципе усиленного сотрудничества.

"После встречи Европейская комиссия опубликовала предложение на основе решения Совета, разрешающего запуск усиленного сотрудничества, от 22 декабря, и его передали в Совет ЕС, где он будет проголосован квалифицированным большинством. Также он нуждается в согласии Европейского парламента. Это должно произойти уже в течение следующих нескольких недель", — пояснил Берестецкий.

В настоящее время Европейская комиссия работает над предложением по регламенту, который определит условия для Украины по получению траншей.

Это предложение Еврокомиссия планирует принять в январе, после чего оно также будет передано законодателям для утверждения.

"Репарационный кредит" от ЕС

Напомним, 19 декабря лидеры Европейского союза достигли соглашения о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере 90 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов.

Как сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, Украина получит беспроцентный кредит. ЕС в то же время продолжит удерживать российские активы замороженными, пока страна-агрессор не выплатит компенсацию Украине.

Лидеры ЕС решили ссудить средства Украине в течение следующих двух лет за счет бюджета ЕС, вместо использования замороженных российских активов, минуя разногласия относительно беспрецедентного плана финансирования Киева российскими суверенными средствами.

Ранее планировалось, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

12 декабря Европейский Союз согласился заморозить хранящиеся в Европе активы российского центрального банка на неопределенный срок. Это решение устраняет существенное препятствие для использования этих средств для финансовой поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.