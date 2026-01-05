Кредит на 90 млрд євро: у ЄС розповіли, коли Україна отримає перший транш

Україна отримає перші кошти за новим кредитним договором із ЄС до кінця другого кварталу 2026 року.

Як пише Delo.ua, посилаючись на Укрінформ, про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Мачей Берестецький.

Речник підкреслив, що Європейська комісія розуміє критичність фінансової ситуації в Україні. За його словами, виплата першої частини кредиту запланована на другий квартал 2026 року, що відповідає домовленостям, озвученим ще до Різдва.

Він також зауважив, що позика обсягом 90 млрд євро, погоджена Єврорадою 18-19 грудня, базується на принципі посиленої співпраці.

"Після зустрічі Європейська комісія опублікувала пропозицію на основі рішення Ради, що дозволяє запуск посиленої співпраці, від 22 грудня, та її було передано до Ради ЄС, де вона буде проголосована кваліфікованою більшістю. Також вона потребує згоди Європейського парламенту. Це має відбутися вже протягом наступних кількох тижнів", – пояснив Берестецький.

Наразі Європейська комісія працює над пропозицією щодо регламенту, який визначить умови для України щодо отримання траншів.

Цю пропозицію Єврокомісія планує прийняти в січні, після чого її також буде передано законодавцям для затвердження.

"Репараційний кредит" від ЄС

Нагадаємо, 19 грудня лідери Європейського союзу досягли угоди щодо надання Україні фінансової підтримки в розмірі 90 мільярдів євро протягом 2026−2027 років.

Як повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Україна отримає безвідсотковий кредит. ЄС водночас продовжить утримувати російські активи замороженими, доки країна-агресор не виплатить компенсацію Україні.

Лідери ЄС вирішили позичити кошти Україні протягом наступних двох років за рахунок бюджету ЄС, замість використання заморожених російських активів, обійшовши розбіжності щодо безпрецедентного плану фінансування Києва російськими суверенними коштами.

Раніше планувалося, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

12 грудня Європейський Союз погодився заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі, на невизначений термін. Це рішення усуває суттєву перешкоду для використання цих коштів для фінансової підтримки України у боротьбі проти російської агресії.