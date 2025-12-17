Норвегия выделяет 315 млн долларов на новый пакет американского оружия для Украины

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что страна профинансирует новый пакет американского вооружения для Украины. Об этом он сообщил 17 декабря во время итоговой пресс-конференции в правительственной резиденции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на норвежский вещатель NRK.

По словам Стере, на эти нужды Норвегия выделяет 3,2 млрд норвежских крон ( 315 миллионов долларов США) . Пакет помощи будет включать вооружения и боеприпасы для истребителей F-16, а также ракеты для систем противовоздушной обороны. Часть оборудования будет закуплена у США в рамках действующего механизма поддержки Украины.

Премьер подчеркнул, что для Украины наступил переломный момент. По его словам, страна находится под большим давлением одновременно в военной, экономической и политической плоскостях.

"Бремя на страну огромное — в военном, экономическом и политическом плане. Украина действительно находится в трехступенчатом кризисе: кризис безопасности, внутриполитический кризис и экономический кризис", — отметил Стере.

Заявление Норвегии прозвучало на фоне решений союзников Украины, объявленных во время 32-го заседания Контактной группы по обороне в формате "Рамштайн", которое состоялось 16 декабря. В частности, Великобритания сообщила о выделении 600 млн. фунтов стерлингов на усиление украинской противовоздушной обороны. Германия подтвердила передачу ВСУ двух систем Patriot и девятой системы IRIS-T, а также обязалась предоставить ракеты классу "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder.

Отметим, к программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) уже присоединилась 21 страна. Общая сумма обязательств стран-участниц составляет 4,18 миллиарда долларов.