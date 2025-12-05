$4,18 млрд на нужды Украины: уже 21 государство поддержало программу PURL

В программу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) уже присоединилась 21 страна. Общая сумма обязательств стран-участниц составляет 4,18 миллиарда долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, только визит в штаб-квартиру НАТО обеспечил около миллиарда дополнительных вкладов в программу PURL.

Этот результат был достигнут благодаря присоединению пяти дополнительных стран и восьми дополнительных взносов от участвовавших в программе государств.

Сибига подчеркнул, что впервые произошло расширение круга участников PURL, которая в значительной степени покрывает потребности Украины в укреплении противовоздушной обороны за пределы Альянса, а именно благодаря присоединению Австралии и Новой Зеландии.

"Все это — конкретные вещи, которые усиливают нашу защиту и дают нашим воинам то, что нужно для отражения российских ударов. Но не менее важна и политическая составляющая. В зале Совета Украина-НАТО я чувствовал единодушие и решительность поддерживать Украину", - подчеркнул он.

Что такое PURL

PURL – Prioritized Ukraine Requirements List – это совместная программа США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках этой инициативы Киев формирует список важнейших потребностей в оружии и передает его союзникам.

Партнеры в свою очередь финансируют закупку американского вооружения, которое отвечает заявленным запросам.

Главная цель PURL – обеспечить Украине регулярными поставками вооружения на сумму около 500 миллионов долларов США. Среди приоритетов, определенных самой Украиной, есть критически необходимые системы Patriot. НАТО координирует логистику и транспортировку военной техники.

В сентябре администрация президента США Дональда Трампа впервые одобрила продажу двух пакетов вооружения для Украины на 500 миллионов долларов за средства стран НАТО в рамках инициативы PURL.