$4,18 млрд на потреби України: вже 21 держава підтримала програму PURL

До програми Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) вже долучилася 21 країна. Загальна сума зобов'язань країн-учасниць 4,18 мільярда доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, лише візит до штаб-квартири НАТО забезпечив близько мільярда додаткових внесків у програму PURL.

Цей результат був досягнутий завдяки приєднанню п'яти додаткових країн та восьми додатковим внескам від держав, які вже брали участь у програмі.

Сибіга підкреслив, що вперше відбулося розширення кола учасників PURL, яка значною мірою покриває потреби України у зміцненні протиповітряної оборони, за межі Альянсу, а саме – завдяки приєднанню Австралії та Нової Зеландії.

"Все це — конкретні речі, які посилюють наш захист і дають нашим воїнам те, що потрібно для відбиття російських ударів. Але не менш важлива і політична складова. У залі Ради Україна-НАТО я відчував одностайність та рішучість підтримувати Україну", - наголосив він.

Що таке PURL

PURL - Prioritized Ukraine Requirements List - це спільна програма США та НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У межах цієї ініціативи Київ формує перелік найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам.

Партнери своєю чергою фінансують закупівлю американського озброєння, яке відповідає заявленим запитам.

Головна мета PURL – забезпечити Україну регулярними поставками озброєння на суму близько 500 мільйонів доларів США. Серед пріоритетів, визначених самою Україною, є критично необхідні системи Patriot. НАТО координує логістику та транспортування військової техніки.

У вересні адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа вперше схвалила продаж двох пакетів озброєння для України на 500 мільйонів доларів за кошти країн НАТО в межах ініціативи PURL.