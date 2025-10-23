€100 млн на зброю для України: Фінляндія приєдналася до програми PURL

Уряд Фінляндії у четвер ухвалив рішення про виділення Україні 100 мільйонів євро фінансової підтримки, які будуть спрямовані на закупівлю зброї у Сполучених Штатів.

Як пише Delo.ua, про це в коментарі Helsingin Sanomat заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

Цей пакет допомоги є частиною скоординованої ініціативи НАТО під назвою PURL (Pro-Ukraine Resilience and Logistics), і Фінляндія бере участь у ній разом із країнами Балтії та Північної Європи.

Прем’єр-міністр повідомив, що фінансування надійде поза межами існуючої бюджетної програми, а буде забезпечене за рахунок нових боргових зобов'язань.

"Вибір буде зроблено, навіть якщо це призведе до такого значного збільшення боргу. Ситуація в Україні настільки критична. Так, ми повинні бути залучені", — наголосив Орпо.

Нагадаємо, Фінляндія долучилася до програми PURL, яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом європейських країн.

Фінляндія приєдналася до ініціативи не одразу, що було пов'язано з обмеженим бюджетом та попередньою політикою уряду, спрямованою на підтримку України через закупівлі у власної фінської промисловості.

Що таке PURL

PURL - Prioritized Ukraine Requirements List - це спільна програма США та НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У межах цієї ініціативи Київ формує перелік найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам.

Партнери своєю чергою фінансують закупівлю американського озброєння, яке відповідає заявленим запитам.

Головна мета PURL – забезпечити Україну регулярними поставками озброєння на суму близько 500 мільйонів доларів США. Серед пріоритетів, визначених самою Україною, є критично необхідні системи Patriot. НАТО координує логістику та транспортування військової техніки.

У вересні адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа вперше схвалила продаж двох пакетів озброєння для України на 500 мільйонів доларів за кошти країн НАТО в межах ініціативи PURL.