Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,37

--0,10

Готівковий курс:

USD

42,08

41,97

EUR

49,05

48,88

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

€100 млн на зброю для України: Фінляндія приєдналася до програми PURL

Фінляндія
Фінляндія виділяє €100 млн на зброю для України / Depositphotos

Уряд Фінляндії у четвер ухвалив рішення про виділення Україні 100 мільйонів євро фінансової підтримки, які будуть спрямовані на закупівлю зброї у Сполучених Штатів.

Як пише Delo.ua, про це в коментарі Helsingin Sanomat заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

Цей пакет допомоги є частиною скоординованої ініціативи НАТО під назвою PURL (Pro-Ukraine Resilience and Logistics), і Фінляндія бере участь у ній разом із країнами Балтії та Північної Європи.

Прем’єр-міністр повідомив, що фінансування надійде поза межами існуючої бюджетної програми, а буде забезпечене за рахунок нових боргових зобов'язань.

"Вибір буде зроблено, навіть якщо це призведе до такого значного збільшення боргу. Ситуація в Україні настільки критична. Так, ми повинні бути залучені", — наголосив Орпо.

Нагадаємо, Фінляндія долучилася до програми PURL, яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом європейських країн.

Фінляндія приєдналася до ініціативи не одразу, що було пов'язано з обмеженим бюджетом та попередньою політикою уряду, спрямованою на підтримку України через закупівлі у власної фінської промисловості.

Що таке PURL

PURL - Prioritized Ukraine Requirements List - це спільна програма США та НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У межах цієї ініціативи Київ формує перелік найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам.

Партнери своєю чергою фінансують закупівлю американського озброєння, яке відповідає заявленим запитам.

Головна мета PURL – забезпечити Україну регулярними поставками озброєння на суму близько 500 мільйонів доларів США. Серед пріоритетів, визначених самою Україною, є критично необхідні системи Patriot. НАТО координує логістику та транспортування військової техніки.  

У вересні адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа вперше схвалила продаж двох пакетів озброєння для України на 500 мільйонів доларів за кошти країн НАТО в межах ініціативи PURL.

Автор:
Тетяна Бесараб