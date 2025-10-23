Запланована подія 2

Читати українською

€100 млн на оружие для Украины: Финляндия присоединилась к программе PURL

Финляндия
Финляндия выделяет €100 млн на оружие для Украины / Depositphotos

Правительство Финляндии в четверг приняло решение о выделении Украине 100 миллионов евро финансовой поддержки, которые будут направлены на закупку оружия у Соединенных Штатов.

Как пишет Delo.ua, об этом в комментарии Helsingin Sanomat заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Этот пакет помощи является частью скоординированной инициативы НАТО под названием PURL (Pro-Ukraine Resilience and Logistics), и Финляндия участвует в ней вместе со странами Балтии и Северной Европы.

Премьер-министр сообщил, что финансирование поступит вне существующей бюджетной программы, а будет обеспечено за счет новых долговых обязательств.

"Выбор будет сделан, даже если это приведет к столь значительному увеличению долга. Ситуация в Украине настолько критическая. Да, мы должны быть привлечены", - подчеркнул Орпо.

Напомним, Финляндия присоединилась к программе PURL, которая предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран.

Финляндия присоединилась к инициативе не сразу, что связано с ограниченным бюджетом и предыдущей политикой правительства, направленной на поддержку Украины через закупки в собственной финской промышленности.

Что такое PURL

PURL – Prioritized Ukraine Requirements List – это совместная программа США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках этой инициативы Киев формирует список важнейших потребностей в оружии и передает его союзникам.

Партнеры в свою очередь финансируют закупку американского вооружения, которое отвечает заявленным запросам.

Главная цель PURL – обеспечить Украине регулярными поставками вооружения на сумму около 500 миллионов долларов США. Среди приоритетов, определенных самой Украиной, есть критически необходимые системы Patriot. НАТО координирует логистику и транспортировку военной техники.

В сентябре администрация президента США Дональда Трампа впервые одобрила продажу двух пакетов вооружения для Украины на 500 миллионов долларов за средства стран НАТО в рамках инициативы PURL.

Автор:
Татьяна Бессараб