Шесть стран НАТО закупили оружие у США для Украины более чем на $2 млрд

Фото: Depositphotos

Шесть стран НАТО профинансировали четыре пакета оборонной помощи Украине на сумму более 2 млрд долларов в рамках инициативы "Список приоритетных требований Украины" (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL). Еще два пакета согласуются с США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что первый пакет помощи на 578 млн. долларов профинансировали Нидерланды, второй — Дания, Норвегия и Швеция на 495 млн. долларов, третий — Германия на 500 млн. долларов, четвертый на 500 млн. долларов — Канада.

Снабжение первых двух пакетов началось в середине сентября, а США уже завершили согласование наполнения третьего и четвертого пакетов вместе с Канадой и Германией.

"Программа работает, очень активно помогает, это именно та программа, которая позволяет нам покупать американское оружие за средства партнеров в Альянсе. И это такие вещи, как ракеты для Patriot, ракеты для HIMARS", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

В настоящее время американская сторона согласовывает с Украиной пятый и шестой пакеты, а также началась работа по наполнению седьмого, восьмого, девятого и десятого пакетов. Литва, Латвия, Эстония, Люксембург, Бельгия и Исландия заявили о готовности внести вклад в пятый пакет.

Кроме того, Украина рассчитывает дополнительно наполнить эту программу в октябре, а общей целью является прибавлять в нее по миллиарду долларов ежемесячно.

Что известно о   PURL

О том, что   США и НАТО запустили инициативу   PURL ,   стало известно в начале августа. Она   должно ускорить поставку Украине вооружения и военной техники. Первый пакет помощи профинансировали Нидерланды .   Затем анонсировалась помощь от Швеции, Норвегии и Дании на такую же сумму – 500 млн долларов .

Главная цель PURL – быстро доставлять оружие и военные системы из США, чтобы укрепить обороноспособность Украины и создать предпосылки устойчивого мира.

Инициатива была   согласована на уровне президента Украины Владимира Зеленского,   американского лидера   Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.   Через PURL   государства-члены и партнеры могут финансировать закупки американского оружия и технологий добровольными взносами.

Список необходимого вооружения и боеприпасов формируется на основе запросов Украины и утверждается верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе. Новые пакеты пособий будут оглашаться регулярно.

Координацию поставок будет обеспечивать НАТО через существующие механизмы, в частности NATO Security Assistance and Training to Ukraine (NSATU).

В сентябре администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа впервые одобрила продажу двух пакетов вооружения для Украины на 500 миллионов долларов за средства стран НАТО в рамках инициативы PURL

Автор:
Светлана Манько