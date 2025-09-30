Шість країн НАТО закупили зброю у США для України на понад $2 млрд

Шість країн НАТО профінансували чотири пакети оборонної допомоги Україні на суму понад 2 млрд доларів у межах ініціативи "Список пріоритетних вимог України" (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL). Ще два пакети наразі узгоджуються зі США.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що перший пакет допомоги на 578 млн доларів профінансували Нідерланди, другий — Данія, Норвегія та Швеція на 495 млн доларів, третій — Німеччина на 500 млн доларів, четвертий на 500 млн доларів — Канада.

Постачання перших двох пакетів розпочалося в середині вересня, а США вже завершили узгодження наповнення третього та четвертого пакетів разом із Канадою та Німеччиною.

"Програма працює, дуже активно допомагає, це саме та програма, що дає нам змогу купувати американську зброю за кошти партнерів у Альянсі. І це такі речі, як ракети для Patriot, ракети для HIMARS", – наголосив президент Володимир Зеленський.

Наразі американська сторона узгоджує з Україною п’ятий та шостий пакети, а також почалася робота над наповненням сьомого, восьмого, дев’ятого та десятого пакетів. Литва, Латвія, Естонія, Люксембург, Бельгія та Ісландія заявили про готовність зробити внески до п’ятого пакета.

Крім того, Україна розраховує додатково наповнити цю програму в жовтні, а загальною метою є додавати в неї по мільярду доларів щомісяця.

Що відомо про PURL

Про те, що США та НАТО запустили ініціативу PURL, стало відомо на початку серпня. Вона має прискорити постачання Україні озброєння та військової техніки. Перший пакет допомоги профінансували Нідерланди. Потім анонсувалася допомога від Швеції, Норвегії і Данії на таку ж суму – 500 млн доларів.

Головна мета PURL – швидко доставляти зброю та військові системи зі США, щоб зміцнити обороноздатність України та створити передумови для стійкого миру.

Ініціатива була узгоджена на рівні президента України Володимира Зеленського, американського лідера Дональда Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Через PURL країни-члени Альянсу та партнери можуть фінансувати закупівлю американської зброї та технологій добровільними внесками.

Список необхідного озброєння та боєприпасів формується на основі запитів України та затверджується верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі. Нові пакети допомоги будуть оголошуватися регулярно.

Координацію постачання забезпечуватиме НАТО через існуючі механізми, зокрема NATO Security Assistance and Training to Ukraine (NSATU).

У вересні адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа вперше схвалила продаж двох пакетів озброєння для України на 500 мільйонів доларів за кошти країн НАТО в межах ініціативи PURL