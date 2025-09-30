ЄС домовився з Україною про 2 мільярди євро на дрони

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про домовленість з Україною про спрямування 2 млрд євро на виробництво дронів.

Як пише Delo.ua, про це Урсула фон дер Ляєн повідомила у вівторок у Брюсселі перед початком безпекового засідання Колегії Єврокомісії, передає "Укрінформ".

Вона зауважила, що так як Україна – це перша лінія оборони ЄС, блок повинен посилити військову допомогу.

"Тому конкретно ми домовилися з Україною, що на дрони зараз буде витрачено загалом 2 мільярди євро. Це дозволяє Україні масштабуватися та використовувати свій повний потенціал. І, звичайно, це також дозволить ЄС отримати користь від цієї технології", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Інвестувати мільярди в українську збройову промисловість

Зауважимо, з огляду на малі шанси України на швидке членство в НАТО, західні союзники обрали нову стратегію допомоги: інвестувати мільярди доларів в українську збройову промисловість.

Перші кроки вже зроблено: Данія стала першою країною, яка безпосередньо фінансує українські оборонні компанії. Крім того, низка країн, включаючи Швецію, Канаду та Норвегію, пообіцяли виділити 1,3 млрд євро на виробництво артилерії, дронів та ракет в Україні.

Як зазначила Урсула фон дер Ляєн, за більшої фінансової підтримки з боку Європи українська армія та оборонна промисловість можуть стати "сталевим дикобразом", що зробить країну менш вразливою до нападів у майбутньому.