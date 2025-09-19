Альтернатива членству в НАТО. Захід хоче інвестувати мільярди в українську збройову промисловість

З огляду на малі шанси України на швидке членство в НАТО, західні союзники обрали нову стратегію допомоги: інвестувати мільярди доларів в українську збройову промисловість.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в публікації The Washington Post.

Якщо стратегія спрацює, українська збройова промисловість зрештою зможе допомогти оснастити армії США та Європи також передовими безпілотниками та іншими військовими технологіями, що розробляються в розпал війни з Росією, йдеться в матеріалі.

Україна — лідер у виробництві дронів

Україна вже продемонструвала значні досягнення, особливо у сфері технологій безпілотників. Кіт Келлог, спеціальний посланець адміністрації Трампа, назвав українців "світовими лідерами" у цій галузі.

Завдяки швидким інноваціям, що є питанням виживання в умовах війни, українські розробники створюють зброю, яка ефективно діє проти російських цілей.

Одним із нещодавніх досягнень у внутрішньому арсеналі України є квадрокоптерний безпілотник, який може уникати засобів радіоелектронної боротьби, долати понад 20 кілометрів і нести до 6 кілограмів вибухівки.

За даними українських чиновників, дрони FPV відповідають за майже 70% втрат російської армії в радіусі 15 км від лінії фронту.

Україна прагне інвестицій

Як пише видання, Україні потрібні інвестиції, щоб потроїти виробництво зброї, зменшити залежність від західних партнерів у боротьбі з Росією.

За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, українська промисловість вже задовольняє майже 60% потреб армії, тоді як на початку повномасштабного вторгнення цей показник становив лише 10%.

Замість членства в НАТО, гарантії безпеки, ймовірно, зосередяться на фінансуванні української армії європейськими урядами.

Фаб’єн Гінц з Міжнародного інституту стратегічних досліджень заявив, що Україна має переваги — перевірені в боях системи, низькі виробничі витрати та здатність швидко виготовляти зброю.

Перші кроки вже зроблено: Данія стала першою країною, яка безпосередньо фінансує українські оборонні компанії. Крім того, низка країн, включаючи Швецію, Канаду та Норвегію, пообіцяли виділити 1,3 млрд євро на виробництво артилерії, дронів та ракет в Україні.

Запуск перевірених у боях дронів

В статті зазначається, що інвестиції у штучний інтелект та робототехніку дозволяють Україні робити те, що її союзники навряд чи могли собі уявити до повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

За допомогою дронів та автономних транспортних засобів українські війська тепер можуть вражати цілі дистанційно керованою зброєю далі та точніше, а також доставляти припаси та евакуювати поранених з передової, не ризикуючи життям інших солдатів.

За даними українських чиновників, українські малі дрони з оглядом від першої особи (FPV) відповідають майже за 70% втрат Росії в живій силі та озброєнні в межах 15 кілометрів від лінії фронту.

Як зазначила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, за більшої фінансової підтримки з боку Європи українська армія та оборонна промисловість можуть стати "сталевим дикобразом", що зробить країну менш вразливою до нападів у майбутньому.

