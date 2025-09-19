В Україну залучили понад $100 мільйонів інвестицій у сферу оборонних технологій: результати саміту Defense Tech Valley

На саміті Defense Tech Valley 2025 в Україні було оголошено про залучення понад $100 мільйонів інвестицій у сферу оборонних технологій. Подія зібрала понад 5 тисяч учасників та 1,5 тисячі іноземних гостей із більш ніж 50 країн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Понад $100 мільйонів інвестицій

Федоров наголосив, що залучення понад $100 мільйонів інвестицій у розвиток українського defense tech стало важливим сигналом довіри та підтвердженням високого потенціалу українських рішень для глобального ринку безпеки.

Україна поступово стає одним із центрів розвитку світових оборонних технологій. Останніми роками було створено платформу Brave1, оновлено законодавство та відкрито нові можливості для українських виробників, а також запроваджено державну грантову підтримку. Це дозволило стимулювати конкуренцію, підвищити прибутковість галузі та створити умови для зростання оборонних інновацій, додав він.

Серед ключових домовленостей:

NUNC Capital (Нідерланди) інвестує 20 мільйонів євро у масштабування перспективних оборонних компаній в Україні.

інвестує 20 мільйонів євро у масштабування перспективних оборонних компаній в Україні. Verne Capital (Німеччина) оголосив про вкладення 25 мільйонів євро в українські оборонні інновації.

оголосив про вкладення 25 мільйонів євро в українські оборонні інновації. Varangians (Швеція) презентував масштабний план інвестування та вже закрив першу угоду, деталі якої буде оприлюднено найближчим часом.

презентував масштабний план інвестування та вже закрив першу угоду, деталі якої буде оприлюднено найближчим часом. Oedipus INC готується оголосити про нову амбітну співпрацю з українськими defense tech компаніями.

готується оголосити про нову амбітну співпрацю з українськими defense tech компаніями. Swarmer, розробник технології "рою дронів", залучив 15 мільйонів доларів від групи американських інвестиційних фондів під керівництвом Broadband Capital Investments.

Федоров також наголошує, що протягом року середній обсяг інвестицій в українські компанії зріс із 300 тисяч до 1 мільйона доларів. Це свідчить про зростання довіри та готовність інвесторів масштабувати вкладення у рішення, які вже довели свою ефективність.

"Зараз Україна — центр світового defense tech, де технології проходять найжорсткішу перевірку і виходять на глобальний рівень", - підсумував він.

Нагадаємо, Brave1 запускає нові гранти та конкурси, спрямовані на прискорення розробок у сфері оборонних технологій. До кінця року на ці проєкти буде виділено 2,7 млрд грн.