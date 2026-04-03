Єгипет більше не імпортуватиме російське зерно з окупованих територій

Єгипет більше не імпортуватиме російське зерно
Єгипет більше не імпортуватиме російське зерно / Офіс президента

Єгипет більше не прийматиме зерно, експортоване Росією з тимчасово окупованих територій України. 

Як інформує Delo.ua, про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

За словами Зеленського, Єгипет також зацікавлений у збільшенні імпорту українського зерна та вже висловив готовність розширювати співпрацю з Україною в аграрній сфері. Український президент подякував за відповідне рішення та наголосив на важливості розвитку двосторонніх економічних відносин.

Під час розмови сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки, зокрема її вплив на світовий ринок нафти. Українська сторона поінформувала про контакти та домовленості з країнами регіону.

Окремо йшлося про потенціал військово-технічного співробітництва між Україною та Єгиптом. Київ заявив про готовність розвивати партнерство у цій сфері.

Сторони також домовилися про подальші контакти на рівні міністерств закордонних справ для опрацювання всіх напрямів співпраці.

Зауважимо, за період з 1 по 22 жовтня 2025 року саме Єгипет став  найбільшим покупцем українського зерна, а в структурі експорту спостерігалося домінування пшениці. Загалом припало 23,3% від загальної вартості експорту зернових.

Автор:
Тетяна Гойденко